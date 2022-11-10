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В Тагиле умер ветеран журналистики, а скейт-площадку на площади Славы демонтируют

Сегодня, 15:09
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле скончался ветеран журналистики, а скейт-площадку на площади Славы демонтируют. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 10 ноября.

С октября прошлого по октябрь нынешнего года в Свердловской области подорожали многие продукты из основной потребительской корзины. Продукты подорожали до 40%. Больше всего ценники увеличились на соль и сахар.

До 40% подорожали за год продукты в Свердловской области
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На 88-м году жизни скончался ветеран журналистики из Нижнего Тагила Рудольф Рабинович. Он долго работал в газете «Тагильский рабочий». Свои последние дни журналист провел больнице, где он боролся с коронавирусом.

Скончался известный журналист из Нижнего Тагила Рудольф Рабинович
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Скейт-площадку на площади Славы в Нижнем Тагиле демонтируют. Такое решение власти приняли из-за постоянных поломок оборудования. Убрать все конструкции планируют к 15 ноября.

Скейт-площадку на Вагонке в Нижнем Тагиле демонтируют из-за частых поломок
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Житель поселка Леневка под Нижним Тагилом Иван Вагин погиб на СВО. Его боевая машина подорвалась на радиоуправляемых минах. Прощание с солдатом состоялось в Николо-Павловском центре культуры.

Житель поселка под Нижним Тагилом подорвался на минах во время боя на СВО
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Заморозки до -19 градусов ожидаются в середине следующей неделе в Нижнем Тагиле. Оттепель и плюсовые температуры в городе, по прогнозам синоптиков, завершатся к воскресенью, 13 ноября.

Заморозки до -19 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле
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