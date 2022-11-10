В Тагиле умер ветеран журналистики, а скейт-площадку на площади Славы демонтируют

С октября прошлого по октябрь нынешнего года в Свердловской области подорожали многие продукты из основной потребительской корзины. Продукты подорожали до 40%. Больше всего ценники увеличились на соль и сахар.
На 88-м году жизни скончался ветеран журналистики из Нижнего Тагила Рудольф Рабинович. Он долго работал в газете «Тагильский рабочий». Свои последние дни журналист провел больнице, где он боролся с коронавирусом.
Скейт-площадку на площади Славы в Нижнем Тагиле демонтируют. Такое решение власти приняли из-за постоянных поломок оборудования. Убрать все конструкции планируют к 15 ноября.
Житель поселка Леневка под Нижним Тагилом Иван Вагин погиб на СВО. Его боевая машина подорвалась на радиоуправляемых минах. Прощание с солдатом состоялось в Николо-Павловском центре культуры.
Заморозки до -19 градусов ожидаются в середине следующей неделе в Нижнем Тагиле. Оттепель и плюсовые температуры в городе, по прогнозам синоптиков, завершатся к воскресенью, 13 ноября.