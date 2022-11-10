Во время чистки снега в Каменске-Уральском рабочий сорвался с крыши

Сейчас сотрудники прокуратуры выясняют, как все случилось, а также был ли мужчина трудоустроен официально. Предварительно известно, что управляющая компания привлекла к данным работам бизнесмена, который поручил своему сотруднику выполнить уборку. А он обратился за помощью к знакомому – именно он и разбился.