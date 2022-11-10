Во время чистки снега в Каменске-Уральском рабочий сорвался с крыши

По данному факту прокуратура начала проверку. ЧП случилось в среду, 9 ноября, примерно в 13.30 по улице Ленинградская. У мужчины оборвалось страховочное снаряжение. Работник скончался до приезда медиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сейчас сотрудники прокуратуры выясняют, как все случилось, а также был ли мужчина трудоустроен официально. Предварительно известно, что управляющая компания привлекла к данным работам бизнесмена, который поручил своему сотруднику выполнить уборку. А он обратился за помощью к знакомому – именно он и разбился.
Также прокуратура даст оценку соблюдению техники безопасности при выполнении работ. Помимо этого, они проверят, был ли исправен страховочный трос.