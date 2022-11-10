Впервые за полгода в Свердловской области стали расти цены на товары и услуги

Ценники стали увеличиваться, начиная с октября. Ранее наблюдалось снижение цен, которое специалисты фиксировали на протяжении пяти месяцев.
Больше всего в Свердловской области подорожала алкогольная продукция, это следует из данных Свердловскстата.
Если сравнивать октябрь с августом, то стоимость товаров в области возросла на 0,16%. Продукты питания стали дороже на 0,25%. Ценники на алкоголь подскочили на 1,47%. Разные услуги подорожали на 0,18% больше, а непродовольственные товары остались на уровне августовских цен.
При этом годовая инфляция в регионе продолжила замедляться. В начале осень этот показатель составлял 13,5%, а теперь упал до 12,2%.
Ранее экономист Константин Селянин указывал, что в России цены станут увеличиваться ближе к новому году. Причинами на то он называл падение рубля и восстановления импорта.