Впервые за полгода в Свердловской области стали расти цены на товары и услуги

Если сравнивать октябрь с августом, то стоимость товаров в области возросла на 0,16%. Продукты питания стали дороже на 0,25%. Ценники на алкоголь подскочили на 1,47%. Разные услуги подорожали на 0,18% больше, а непродовольственные товары остались на уровне августовских цен.