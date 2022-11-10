TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Впервые за полгода в Свердловской области стали расти цены на товары и услуги

Сегодня, 14:40
Фото: 1MI
В магазинах Свердловской области увеличились цены на товары и услуги. Произошло это впервые за полгода - ранее цены снижались.

Ценники стали увеличиваться, начиная с октября. Ранее наблюдалось снижение цен, которое специалисты фиксировали на протяжении пяти месяцев.

Больше всего в Свердловской области подорожала алкогольная продукция, это следует из данных Свердловскстата.

Если сравнивать октябрь с августом, то стоимость товаров в области возросла на 0,16%. Продукты питания стали дороже на 0,25%. Ценники на алкоголь подскочили на 1,47%. Разные услуги подорожали на 0,18% больше, а непродовольственные товары остались на уровне августовских цен.

При этом годовая инфляция в регионе продолжила замедляться. В начале осень этот показатель составлял 13,5%, а теперь упал до 12,2%.

Читайте также:
Цены на проезд в автобусах повысили в трёх городах Свердловской областиДо 40% подорожали за год продукты в Свердловской областиО снижении цен на большинство продуктов в регионе заявил Свердловскстат

Ранее экономист Константин Селянин указывал, что в России цены станут увеличиваться ближе к новому году. Причинами на то он называл падение рубля и восстановления импорта.

#Экономика#Новости УрФО#Цены#Продукты#Магазин#Супермаркет#Елена Озерова
Подпишитесь
Помощь бизнесу — не трогать владельцев: предприниматели Нижнего Тагила о мобилизации
8 ноября, 11:43
Скользкий путь. УК в Нижнем Тагиле не чистят ото льда тротуары возле домов
Вчера, 13:41
Кто делит аптечный рынок Нижнего Тагила и какие нововведения их ждут
Вчера, 09:37
Схватил за волосы и обещал искалечить: таксист напал на пассажирку в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:14
Скончался известный журналист из Нижнего Тагила Рудольф Рабинович
Сегодня, 14:30
Стала известна дата прощания с погибшим на СВО ефрейтором из Нижнего Тагила
Сегодня, 11:32