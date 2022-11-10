Заморозки до -19 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле

Оттепель и плюсовые температуры в Нижнем Тагиле закончатся к воскресенью, 13 ноября. И уже ночью в этот день температура опустится до -6 градусов, а ветер сменится на северный, до 13 метров в секунду.
В понедельник и вторник, 14 и 15 ноября, днем синоптики обещают до -11 градусов, а ночью похолодает до -16 градусов. Оба дня прогнозируется пасмурная погода и небольшие снегопады.
Наиболее холодные дни ожидаются в Нижнем Тагиле в среду и четверг. Так, 16 и 17 ноября ночью столбики термометров опустятся до -19 градусов, а днем будет до -8 градусов. При этом осадков не ожидается.
К концу следующей рабочей недели в городе станет немного теплее, однако порывы западного ветра будут достигать 15 метров в секунду. В пятницу, 18 ноября, метеорологи обещают -2 градуса днем и -8 градусов ночью.