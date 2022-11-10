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Заморозки до -19 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:54
Фото: 1MI
Заморозки до -19 градусов прогнозируют синоптики Гисметео в середине следующей неделе в Нижнем Тагиле.

Оттепель и плюсовые температуры в Нижнем Тагиле закончатся к воскресенью, 13 ноября. И уже ночью в этот день температура опустится до -6 градусов, а ветер сменится на северный, до 13 метров в секунду.

В понедельник и вторник, 14 и 15 ноября, днем синоптики обещают до -11 градусов, а ночью похолодает до -16 градусов. Оба дня прогнозируется пасмурная погода и небольшие снегопады.

Наиболее холодные дни ожидаются в Нижнем Тагиле в среду и четверг. Так, 16 и 17 ноября ночью столбики термометров опустятся до -19 градусов, а днем будет до -8 градусов. При этом осадков не ожидается.

К концу следующей рабочей недели в городе станет немного теплее, однако порывы западного ветра будут достигать 15 метров в секунду. В пятницу, 18 ноября, метеорологи обещают -2 градуса днем и -8 градусов ночью.

Потепление до +3 градусов и дожди ожидаются в Нижнем Тагиле на следующей неделе
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#Погода#Эксклюзив#Нижний Тагил#Заморозки#Прогноз#Синоптики#Холод#Евгения Сафина
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