Житель Тавды угнал Такси и поехал кататься с подругами

Таксист приехал к местному кафе на вызов. К нему в автомобиль сели три женщины. Когда мужчина тронулся, то неизвестный открыл дверь и попытался сесть на одну из пассажирок. После общения с незнакомцем таксист получил удар головой по лицу. Он упал на землю, а нападавший в это время сел за руль и уехал вместе с женщинами.
Через какое-то время автоинспекторами был обнаружен автомобиль. Они начали преследование. В результате водитель был задержан. У него были выявлены признаки опьянения. Экспертиза подтвердила предположения инспекторов, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.
На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Также на него были составлены протоколы за нарушения ПДД.