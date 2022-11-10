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Житель Тавды угнал Такси и поехал кататься с подругами

Сегодня, 10:55

Подозреваемый в угоне такси задержан в Тавде

Инспекторы ДПС задержали мужчину, который подозревается в угоне такси в Тавде. Водитель приехал на вызов, но остался без автомобиля.

Таксист приехал к местному кафе на вызов. К нему в автомобиль сели три женщины. Когда мужчина тронулся, то неизвестный открыл дверь и попытался сесть на одну из пассажирок. После общения с незнакомцем таксист получил удар головой по лицу. Он упал на землю, а нападавший в это время сел за руль и уехал вместе с женщинами.

 

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Через какое-то время автоинспекторами был обнаружен автомобиль. Они начали преследование. В результате водитель был задержан. У него были выявлены признаки опьянения. Экспертиза подтвердила предположения инспекторов, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Также на него были составлены протоколы за нарушения ПДД.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Тавда#Авария#Угон#Таксист
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