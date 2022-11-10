Житель Тавды угнал Такси и поехал кататься с подругами

Таксист приехал к местному кафе на вызов. К нему в автомобиль сели три женщины. Когда мужчина тронулся, то неизвестный открыл дверь и попытался сесть на одну из пассажирок. После общения с незнакомцем таксист получил удар головой по лицу. Он упал на землю, а нападавший в это время сел за руль и уехал вместе с женщинами.