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Жителя Нижнего Тагила в конце осени укусил клещ

Сегодня, 12:04
Фото: 1MI
Клещ покусал жителя Нижнего Тагила в ноябре. За месяц специалисты зафиксировали лишь один подобный случай.

Активизация клещей в позднюю осень – нетипичная история. То, что тагильчанина все же покусали. Эксперты связывают с аномально теплой погодой для этого промежутка времени, сообщают ИА «Все новости».

Мужчина столкнулся с клещом в пойме реки Тагил два дня назад. Обнаружив паукообразного на своем теле, он самостоятельно снял его и отнес в лабораторию медучреждения.

Выяснилось, что клещ не относится к тому виду паукообразных, которые активны летом. Это их собрат, которого чаще можно встретить в Челябинской области.

Такой вид может переносить лайм-боррелиоз. Специалисты рассчитывают, что это последний случай укуса.

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Всего за нынешний год в Нижнем Тагиле, по данным местного Роспотребнадзора, было покусано 5 067 человек.

#Происшествия#Нижний Тагил#Клещ#Укус#Покусал клещ#Роспотребнадзор
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