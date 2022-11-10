Жителя Нижнего Тагила в конце осени укусил клещ

Активизация клещей в позднюю осень – нетипичная история. То, что тагильчанина все же покусали. Эксперты связывают с аномально теплой погодой для этого промежутка времени, сообщают ИА «Все новости».
Мужчина столкнулся с клещом в пойме реки Тагил два дня назад. Обнаружив паукообразного на своем теле, он самостоятельно снял его и отнес в лабораторию медучреждения.
Выяснилось, что клещ не относится к тому виду паукообразных, которые активны летом. Это их собрат, которого чаще можно встретить в Челябинской области.
Такой вид может переносить лайм-боррелиоз. Специалисты рассчитывают, что это последний случай укуса.
Всего за нынешний год в Нижнем Тагиле, по данным местного Роспотребнадзора, было покусано 5 067 человек.