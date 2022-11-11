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10 миллионов за год перевели мошенникам пенсионеры из Нижнего Тагила

Сегодня, 14:06
Фото: 1MI

В Тагиле произошло три случая мошенничества «родственник в ДТП» на 420 тысяч

Полицейские из Нижнего Тагила предупредили граждан о том, что в последнее время в городе активизировались мошенники. Они сумели обмануть 46 тагильских пенсионеров за год.

В основном, жертвами телефонных аферистов становятся пенсионеры. Мошенники рассказывают им о необходимости перевода средств «на безопасные счета», а также в качестве плату за «пострадавшего в ДТП» родственника. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Например, недавно полицейским на мошенников пожаловались две 84-летние женщины из Дзержинского района, а также 83-летняя бабушка из Тагилстроя.

Первой позвонила девушка под видом дочери, которая рассказала, что сильно пострадала в ДТП и нуждается в помощи. Затем трубку взял мужчина, который потребовал принести в назначенное место почти 200 тысяч рулей.

У другой бабушки аналогичным образом выманили все что у нее было – 100 тысяч рублей. Третья пожилая гражданка передала аферистам 120 тысяч рублей. Она думала, что таким образом помогает подруге.

Всего в Нижнем Тагиле по схеме обмана «родственник попал в аварию» пострадало 46 пожилых граждан. Это бабушки и дедушки в возрасте от 78 до 92 лет. В общей сложности они отдали мошенникам 10 миллионов рублей.

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Полицейские предупреждают о том, что никто из страж порядка не имеет полномочий спрашивать у граждан деньги. Верить «родственникам» по телефону тоже не стоить. При подобной атаке следует быстро прекратить разговор и пожаловаться по телефону 02.

#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Мошенники#Пенсионеры#Полиция#Деньги#Аферисты
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