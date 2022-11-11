10 миллионов за год перевели мошенникам пенсионеры из Нижнего Тагила

В основном, жертвами телефонных аферистов становятся пенсионеры. Мошенники рассказывают им о необходимости перевода средств «на безопасные счета», а также в качестве плату за «пострадавшего в ДТП» родственника. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Например, недавно полицейским на мошенников пожаловались две 84-летние женщины из Дзержинского района, а также 83-летняя бабушка из Тагилстроя.
Первой позвонила девушка под видом дочери, которая рассказала, что сильно пострадала в ДТП и нуждается в помощи. Затем трубку взял мужчина, который потребовал принести в назначенное место почти 200 тысяч рулей.
У другой бабушки аналогичным образом выманили все что у нее было – 100 тысяч рублей. Третья пожилая гражданка передала аферистам 120 тысяч рублей. Она думала, что таким образом помогает подруге.
Всего в Нижнем Тагиле по схеме обмана «родственник попал в аварию» пострадало 46 пожилых граждан. Это бабушки и дедушки в возрасте от 78 до 92 лет. В общей сложности они отдали мошенникам 10 миллионов рублей.
Полицейские предупреждают о том, что никто из страж порядка не имеет полномочий спрашивать у граждан деньги. Верить «родственникам» по телефону тоже не стоить. При подобной атаке следует быстро прекратить разговор и пожаловаться по телефону 02.