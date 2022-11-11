10 миллионов за год перевели мошенникам пенсионеры из Нижнего Тагила

Всего в Нижнем Тагиле по схеме обмана «родственник попал в аварию» пострадало 46 пожилых граждан. Это бабушки и дедушки в возрасте от 78 до 92 лет. В общей сложности они отдали мошенникам 10 миллионов рублей.