2,4 миллиона выделено на обслуживание общественных туалетов в Нижнем Тагиле

Уборка помещений должна производиться ежедневно каждые два часа. При этом необходимо вымыть двери, вычистить унитазы, писсуары и раковины, промыть полы водой с дезинфицирующим средством. Также работник должен убрать мусор из корзин и пополнить в случае необходимости туалетную бумагу, бумажные полотенца и жидкое мыло. Раз в месяц необходимо проводить в туалетах генеральную уборку, которая включает в себя мытье перегородок кабин и стен.