2,4 миллиона выделено на обслуживание общественных туалетов в Нижнем Тагиле

На обслуживание всех туалетов планируется направить 203 тысячи рублей в месяц. Прибирать и чистить их сотрудники подрядной организации должны с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023 года. Объекты находятся на набережной Тагильского пруда, у цирка и Лисьей горы, в парках «Народный» и «Муринские пруды», а также Пионерском сквере.
Подрядчик должен оказывать услуги по комплексному обслуживанию общественных туалетов в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими нормами, а также обеспечить их необходимым инвентарем, чистящими и дезинфицирующими средствами.
Уборка помещений должна производиться ежедневно каждые два часа. При этом необходимо вымыть двери, вычистить унитазы, писсуары и раковины, промыть полы водой с дезинфицирующим средством. Также работник должен убрать мусор из корзин и пополнить в случае необходимости туалетную бумагу, бумажные полотенца и жидкое мыло. Раз в месяц необходимо проводить в туалетах генеральную уборку, которая включает в себя мытье перегородок кабин и стен.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 18 ноября.