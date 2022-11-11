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2,4 миллиона выделено на обслуживание общественных туалетов в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:07
Фото: 1MI
Подрядчика для обслуживания шести общественных туалетов в Нижнем Тагиле ищет администрация города. На это выделено 2,4 миллиона рублей.

На обслуживание всех туалетов планируется направить 203 тысячи рублей в месяц. Прибирать и чистить их сотрудники подрядной организации должны с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023 года. Объекты находятся на набережной Тагильского пруда, у цирка и Лисьей горы, в парках «Народный» и «Муринские пруды», а также Пионерском сквере.

Подрядчик должен оказывать услуги по комплексному обслуживанию общественных туалетов в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими нормами, а также обеспечить их необходимым инвентарем, чистящими и дезинфицирующими средствами.

Уборка помещений должна производиться ежедневно каждые два часа. При этом необходимо вымыть двери, вычистить унитазы, писсуары и раковины, промыть полы водой с дезинфицирующим средством. Также работник должен убрать мусор из корзин и пополнить в случае необходимости туалетную бумагу, бумажные полотенца и жидкое мыло. Раз в месяц необходимо проводить в туалетах генеральную уборку, которая включает в себя мытье перегородок кабин и стен.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 18 ноября.

Как и где найти общественный туалет в Нижнем Тагиле
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#Экономика#Эксклюзив#Нижний Тагил#Туалет#Общественный туалет#Обслуживание#Спарк#Закупка#Евгения Сафина
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