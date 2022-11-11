Активистка облила фекалиями стол «Водоканала», а в Тагиле отменили похороны

Активистка Наталья Крылова облила фекалиями стол секретаря директора «Водоканала» в Первоуральске со словами: «Берите, это ваше». Ведро упало и зловония залили компьютер работницы. Причиной такого поведения стали жалобы местных жителей на вонь из подвала.
Родители учеников школы №66 в Нижнем Тагиле выступили против сбора денег на установку домофонов. По их словам, тех, кто отказался от сдачи средств, хотели привлечь к ежедневным дежурствам.
Панихида и похороны 45-летнего ефрейтора из Нижнего Тагила отменились. Это произошло, потому что тело погибшего не могут доставить в Нижний Тагил. Новая дата похорон неизвестна.
Роспотребнадзор провел замеры воздуха в районе дома № 78 на улице Монтажников в Нижнем Тагиле. Там жители жаловались на дым от карьера. При этом нарушений специалисты не нашли.
Дикий кабан гулял среди коттеджей на улице Киевская в Дзержинском районе Нижнего Тагила. На кадрах, снятом очевидцем, видно, что кабан принюхивается и проверяет заснеженные кусты.