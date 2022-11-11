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Активистка облила фекалиями стол «Водоканала», а в Тагиле отменили похороны

Сегодня, 15:04
Фото: 1MI
Активистка из Первоуральска облила фекалиями стол «Водоканала», а в Нижнем Тагиле отменили похороны 45-летнего ефрейтора. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 11 ноября.

Активистка Наталья Крылова облила фекалиями стол секретаря директора «Водоканала» в Первоуральске со словами: «Берите, это ваше». Ведро упало и зловония залили компьютер работницы. Причиной такого поведения стали жалобы местных жителей на вонь из подвала.

«Берите, это ваше»: активистка облила фекалиями приемную «Водоканала» в Первоуральске
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Родители учеников школы №66 в Нижнем Тагиле выступили против сбора денег на установку домофонов. По их словам, тех, кто отказался от сдачи средств, хотели привлечь к ежедневным дежурствам.

Домофон vs дежурство: родители учеников возмущены сбором денег в школе Нижнего Тагила
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Панихида и похороны 45-летнего ефрейтора из Нижнего Тагила отменились. Это произошло, потому что тело погибшего не могут доставить в Нижний Тагил. Новая дата похорон неизвестна.

«Не было сопровождающего»: Прощание с 45-летним ефрейтором из Нижнего Тагила отменено
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Роспотребнадзор провел замеры воздуха в районе дома № 78 на улице Монтажников в Нижнем Тагиле. Там жители жаловались на дым от карьера. При этом нарушений специалисты не нашли.

Роспотребнадзор не нашел нарушений после жалоб на дым от свалки в Нижнем Тагиле
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Дикий кабан гулял среди коттеджей на улице Киевская в Дзержинском районе Нижнего Тагила. На кадрах, снятом очевидцем, видно, что кабан принюхивается и проверяет заснеженные кусты.

«Огромный кабан!» На Алтайке в Тагиле дикий зверь искал пищу среди жилых домов
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Домофон vs дежурство: родители учеников возмущены сбором денег в школе Нижнего Тагила
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