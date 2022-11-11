TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Берите, это ваше»: активистка облила фекалиями приемную «Водоканала» в Первоуральске

Сегодня, 13:15
Фото: 1MI
Активистка Наталья Крылова облила фекалиями стол секретаря директора «Водоканала» в Первоуральске. Причиной стали жалобы местных жителей на зловоние из подвала на улице Емлина.

Зачерпнув в ведро вонючую жидкость из подвала дома, Крылова направилась в приемную директора «Водоканала». Там она со словами: «Берите, это ваше», швырнула емкость на стол секретарю. При этом ведро «нечаянно» упало, и фекалии залили рабочее место и компьютер работницы.

Причиной инцидента стали жалобы местных жителей на затопленный фекалиями подвал в подъезде на улице Емлина. По их словам, проблема не решается несколько лет, и они задыхаются от неприятного запаха. При этом в устранении потопа не помогли обращения ни в управляющую компанию, ни в аварийную службу, ни в «Водоканал».

Ассенизаторов обвиняют в незаконном сливе фекалий и драках с жителями Шабры
Узнать подробнее
Читайте также:
Фекалиями затопило квартиру в ЕкатеринбургеРосприроднадзор выдал предостережение агрокомплексу Горноуральский за слив фекалий
#Евгения Сафина#Происшествия#Эксклюзив#Свердловская область#Первоуральск#Подвал#Депутат#Фекалии#Жалобы
Подпишитесь
Домофон vs дежурство: родители учеников возмущены сбором денег в школе Нижнего Тагила
Сегодня, 09:27
До 40% подорожали за год продукты в Свердловской области
Вчера, 18:02
Помощь бизнесу — не трогать владельцев: предприниматели Нижнего Тагила о мобилизации
8 ноября, 11:43
Роспотребнадзор не нашел нарушений после жалоб на дым от свалки в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:15
«Огромный кабан!» На Алтайке в Тагиле дикий зверь искал пищу среди жилых домов
Сегодня, 17:03
«Не было сопровождающего»: Прощание с 45-летним ефрейтором из Нижнего Тагила отменено
Сегодня, 09:09