«Берите, это ваше»: активистка облила фекалиями приемную «Водоканала» в Первоуральске

Причиной инцидента стали жалобы местных жителей на затопленный фекалиями подвал в подъезде на улице Емлина. По их словам, проблема не решается несколько лет, и они задыхаются от неприятного запаха. При этом в устранении потопа не помогли обращения ни в управляющую компанию, ни в аварийную службу, ни в «Водоканал».