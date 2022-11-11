«Берите, это ваше»: активистка облила фекалиями приемную «Водоканала» в Первоуральске

Зачерпнув в ведро вонючую жидкость из подвала дома, Крылова направилась в приемную директора «Водоканала». Там она со словами: «Берите, это ваше», швырнула емкость на стол секретарю. При этом ведро «нечаянно» упало, и фекалии залили рабочее место и компьютер работницы.
Причиной инцидента стали жалобы местных жителей на затопленный фекалиями подвал в подъезде на улице Емлина. По их словам, проблема не решается несколько лет, и они задыхаются от неприятного запаха. При этом в устранении потопа не помогли обращения ни в управляющую компанию, ни в аварийную службу, ни в «Водоканал».