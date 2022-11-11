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Беспилотник арестовали приставы в Екатеринбурге за долг в 10,5 млн рублей

Сегодня, 07:28
Фото: 1MI
Судебные приставы в Екатеринбурге наложили арест на беспилотный авиационный комплекс. Причиной стал долг в размере 10,5 миллиона рублей по госконтракту перед Департаментом по охране животного мира.

Исполнительный лист о взыскании долга и штрафа поступил в Кировское районное отделение. Должника, по данным ведомства, ранее уведомляли о возбуждении исполнительного производства. Однако от уплаты он уклонялся.

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Наименование организации, которая попала в список должников, не уточняется. Она занимается проектированием «беспилотников». Приставы сделали опись и наложили арест на весь комплекс. В него входит наземная станция, комплект радиоэлектроники и системы навигации, камера-тепловизор и другое оборудование.

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Имущество планируется реализовать на торгах. Также в пресс-службе отметили, что руководство организации предупреждено, что за злостное уклонение от оплаты долга возможна уголовная ответственность.

#Ирина Кирилова#Общество#Екатеринбург#Приставы#Ареси#Беспилотник#Долг
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