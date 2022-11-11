Беспилотник арестовали приставы в Екатеринбурге за долг в 10,5 млн рублей

Наименование организации, которая попала в список должников, не уточняется. Она занимается проектированием «беспилотников». Приставы сделали опись и наложили арест на весь комплекс. В него входит наземная станция, комплект радиоэлектроники и системы навигации, камера-тепловизор и другое оборудование.