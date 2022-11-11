Беспилотник арестовали приставы в Екатеринбурге за долг в 10,5 млн рублей

Исполнительный лист о взыскании долга и штрафа поступил в Кировское районное отделение. Должника, по данным ведомства, ранее уведомляли о возбуждении исполнительного производства. Однако от уплаты он уклонялся.
Наименование организации, которая попала в список должников, не уточняется. Она занимается проектированием «беспилотников». Приставы сделали опись и наложили арест на весь комплекс. В него входит наземная станция, комплект радиоэлектроники и системы навигации, камера-тепловизор и другое оборудование.
Имущество планируется реализовать на торгах. Также в пресс-службе отметили, что руководство организации предупреждено, что за злостное уклонение от оплаты долга возможна уголовная ответственность.