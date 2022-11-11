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Девушка получила травмы в ДТП с иномаркой под Сысертью

Сегодня, 10:09
Фото: ГИБДД России по Свердловской области
В городе Арамиль под Сысертью иномарка Audi влетела в отечественный автомобиль Lada. В результате водитель второй машины травмировалась.

ЧП случилось примерно в 22.00 10 ноября. Предварительно известно, что 33-летний мужчина за рулем иномарки не справился с управлением. В результате он врезался в совершающую поворот машину.

В результате 27-летняя девушка с травмами была доставлена в больницу. Об этом сообщает ГИБДД России по Свердловской области.

сотрудники ГАИ обследуют местностьсотрудники ГАИ обследуют местность
сотрудники ГАИ на месте ДТПсотрудники ГАИ на месте ДТП
разбитая машинаразбитая машина
сотрудники ГАИ обследуют местность
Фото: ГИБДД России по Свердловской области

Известно, что водитель иномарки отказался проходить освидетельствование на наличие опьянения. При этом признаки нетрезвого состояния у него были.

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На мужчину составили протоколы по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ (вождение без страховки), ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (вождение без прав), ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД), а также дело по 264.1 УК РФ (пьяное вождение). Его машину отправили на спецстоянку. Ехал он без прав. По объяснениям мужчины, он их потерял.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Авария#ДТП#Пострадавшая
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