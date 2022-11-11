Девушка получила травмы в ДТП с иномаркой под Сысертью

ЧП случилось примерно в 22.00 10 ноября. Предварительно известно, что 33-летний мужчина за рулем иномарки не справился с управлением. В результате он врезался в совершающую поворот машину.
В результате 27-летняя девушка с травмами была доставлена в больницу. Об этом сообщает ГИБДД России по Свердловской области.
Известно, что водитель иномарки отказался проходить освидетельствование на наличие опьянения. При этом признаки нетрезвого состояния у него были.
На мужчину составили протоколы по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ (вождение без страховки), ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (вождение без прав), ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД), а также дело по 264.1 УК РФ (пьяное вождение). Его машину отправили на спецстоянку. Ехал он без прав. По объяснениям мужчины, он их потерял.