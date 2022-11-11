Домофон vs дежурство: родители учеников возмущены сбором денег в школе Нижнего Тагила

Информация о сборе средств поступила в родительские чаты. Представители школы сообщали, что установка аудиодомофона и замка в калитку обойдется в 150 000 рублей. Если средства не будут собраны, говорилось в сообщении, родителям нужно прийти в школу на дежурство.
Получается, что добровольное пожертвование с каждого класса, кроме коррекционных, по 7 500 рублей. С коррекционных классов — по 1250 рублей. Документы на добровольное пожертвование получить через классного руководителя. Кто против, приходите дежурить к 7:15, список родителей, кто будет и в какой день, — сообщается в скриншоте из переписки, которым поделились родители с редакцией TagilCity.ru.
Родители, в свою очередь, выразили несогласие ни со сбором средств, ни с дежурством. Они готовы собирать деньги на праздники, призы, но не на общешкольные нужды. А дежурить работающим людям неудобно.
Я вообще против сбора денег на нужды школы. Согласна сдавать в фонд класса на нужды детей: подарки к новому году, праздники, поощрительные призы для конкурсов и прочее. Но абсолютно против сдачи денег на ремонт помещений, домофоны, покупку бытовой техники и прочее. На это должны выделяться средства из городского бюджета, — уверены в семье одного из учеников.
Комментарий директора школы №66 по поводу необходимости сбора средств журналисту TagilCity.ru получить не удалось. После того, как родители стали возмущаться, разговор о сборе средств в школе №66 больше не поднимался, рассказали информаторы.
В управлении образования администрации Нижнего Тагила сообщили, что родители учащихся могут оказывать посильную помощь школе исключительно на добровольной основе.
Родители (законные представители) учащихся могут оказывать посильную материальную помощь школе исключительно на добровольной основе в соответствии с условиями договора, заключаемого МОУ с родителями (законными представителями), целевым назначением на лицевой счет общеобразовательного учреждения. Руководству образовательного учреждения, педагогам школы, членам родительских комитетов, Совету учреждения категорически запрещено оказывать любое давление на обучающихся, их родителей, вынуждая последних осуществлять не предусмотренные законом денежные платежи. Привлечение родительских средств не может носить принудительного характера. Вы имеете право не оказывать материальную помощь образовательному учреждению, — прокомментировала начальник управления образования Татьяна Удинцева.
Отмечается, что школы получают необходимые средства на обеспечение безопасности. Однако домофоны не являются обязательными в учебных заведениях. Руководство школы и родители вместе решают, необходима ли им эта дополнительная мера безопасности.
Ежегодно в бюджете города предусматриваются средства на приведение объектов (территорий) муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями антитеррористической защищённости. Установка домофонных систем не является обязательным требованием, но обеспечивает организацию санкционированного допуска на объекты (территории) посетителей и автотранспортных средств, — сообщили редакции TagilCity.ru в управлении образованием.