Домофон vs дежурство: родители учеников возмущены сбором денег в школе Нижнего Тагила

Информация о сборе средств поступила в родительские чаты. Представители школы сообщали, что установка аудиодомофона и замка в калитку обойдется в 150 000 рублей. Если средства не будут собраны, говорилось в сообщении, родителям нужно прийти в школу на дежурство.