Экс-депутат задержана за облитый фекалиями стол приёмной «Водоканала» в Первоуральске

Крылова пояснила, что вылила ведро с нечистотами на стол в приемной случайно. В результате случившегося были повреждены компьютерная мышь и клавиатура. Во время акции протеста народной избранницы одна из сотрудниц «Водоканала» трудилась на своем рабочем месте.