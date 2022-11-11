Экс-депутат задержана за облитый фекалиями стол приёмной «Водоканала» в Первоуральске

Наталья рассказала, что подобными действиями добивалась привлечения внимания компании к проблемам жильцов дома по улице Емлина, 12А. В многоквартирном здании на протяжении нескольких лет подвал затоплен фекалиями.
Крылова пояснила, что вылила ведро с нечистотами на стол в приемной случайно. В результате случившегося были повреждены компьютерная мышь и клавиатура. Во время акции протеста народной избранницы одна из сотрудниц «Водоканала» трудилась на своем рабочем месте.
На данный момент активистка находится в полицейском отделе. Она требует проведения осмотра места происшествия правоохранителями вместе с ней: боится, что «Водоканал» увеличит сумму материального ущерба, ссылаются на слова Натальи Крыловой «Вечерние ведомости».
Экс-депутат подметила, что предложила купить новое офисное оборудование взамен испорченного: она хотела приобрести мышь, чтобы проверить работоспособность ПК (который во время её нахождения в «Водоканале» включался), сообщила женщина.