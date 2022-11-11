TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Экс-депутат задержана за облитый фекалиями стол приёмной «Водоканала» в Первоуральске

Сегодня, 15:25
Фото: 1MI

В Первоуральске за облитый фекалиями стол задержана экс-депутат

Экс-депутата городской думы Асбеста от коммунистической партии Наталью Крылову задержали сотрудники ЧОПа и передали Росгвардии. Ранее женщина облила фекалиями приёмную «Водоканала» в Первоуральске.

Наталья рассказала, что подобными действиями добивалась привлечения внимания компании к проблемам жильцов дома по улице Емлина, 12А. В многоквартирном здании на протяжении нескольких лет подвал затоплен фекалиями.

«Берите, это ваше»: активистка облила фекалиями приемную «Водоканала» в Первоуральске
Узнать подробнее

Крылова пояснила, что вылила ведро с нечистотами на стол в приемной случайно. В результате случившегося были повреждены компьютерная мышь и клавиатура. Во время акции протеста народной избранницы одна из сотрудниц «Водоканала» трудилась на своем рабочем месте.

На данный момент активистка находится в полицейском отделе. Она требует проведения осмотра места происшествия правоохранителями вместе с ней: боится, что «Водоканал» увеличит сумму материального ущерба, ссылаются на слова Натальи Крыловой «Вечерние ведомости».

Ассенизаторов обвиняют в незаконном сливе фекалий и драках с жителями Шабры
Узнать подробнее
Читайте также:
Снабжавшая водой с фекалиями компания в Горноуральском ГО станет банкротомФекалиями затопило квартиру в ЕкатеринбургеРосприроднадзор выдал предостережение агрокомплексу Горноуральский за слив фекалий

Экс-депутат подметила, что предложила купить новое офисное оборудование взамен испорченного: она хотела приобрести мышь, чтобы проверить работоспособность ПК (который во время её нахождения в «Водоканале» включался), сообщила женщина.

#Происшествия#Первоуральск#Фекалии#Протест#Водоканал#Полиция#Росгвардия#Анна Варнакина
Подпишитесь
Домофон vs дежурство: родители учеников возмущены сбором денег в школе Нижнего Тагила
Сегодня, 09:27
До 40% подорожали за год продукты в Свердловской области
Вчера, 18:02
Помощь бизнесу — не трогать владельцев: предприниматели Нижнего Тагила о мобилизации
8 ноября, 11:43
Роспотребнадзор не нашел нарушений после жалоб на дым от свалки в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:15
«Огромный кабан!» На Алтайке в Тагиле дикий зверь искал пищу среди жилых домов
Сегодня, 17:03
«Не было сопровождающего»: Прощание с 45-летним ефрейтором из Нижнего Тагила отменено
Сегодня, 09:09