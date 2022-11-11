Глава Страхового Дома ВСК назвал тормозящие рынок киберстрахования в РФ факторы

Еще одно направление, которое необходимо внедрить для обеспечения цифровой безопасности, – аудит киберрисков. Пока представители отрасли малого и среднего предпринимательства акцентируют не так много внимания на данной проблеме, а корпорации-гиганты не могут проанализировать весь риск совершения киберпреступлений. Однако компании любого масштаба деятельности должны учитывать, что инструментарий, доступный кибермошенникам, намного шире числа применяющихся сейчас методик обеспечения цифровой безопасности. Ввиду этого бизнесмены должны грамотно анализировать слабые и сильные места своих компаний с точки зрения проведения предполагаемых цифровых атак злоумышленников.