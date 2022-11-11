Глава Страхового Дома ВСК назвал тормозящие рынок киберстрахования в РФ факторы

Гендиректор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский перечислил основные факторы, которые тормозят развитие данного направления в нашей стране. Об этом пишет newsnn.ru.
Он отметил острую нехватку специалистов узкого профиля, которые занимались бы исключительно оценкой киберрисков, незначительную востребованность у организаций малого и среднего предпринимательства соответствующих программ страхования и недоработанную законодательную базу, контролирующую ответственность за совершение киберпреступлений. Такими выводами Тарновский поделился в рамках своего выступления на пленарной сессии форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022 «Границы кибербезопасности: есть ли они?».
Пока в отрасли серьезно ощущается нехватка экспертов, которые одинаково хорошо бы владели навыками андеррайтинга, IT-безопасности и продаж. Устранить дефицит таких кадров можно было бы путем создания специализированного образовательного учреждения, которое бы вело подготовку экспертов по выявлению киберрисков.
Еще одно направление, которое необходимо внедрить для обеспечения цифровой безопасности, – аудит киберрисков. Пока представители отрасли малого и среднего предпринимательства акцентируют не так много внимания на данной проблеме, а корпорации-гиганты не могут проанализировать весь риск совершения киберпреступлений. Однако компании любого масштаба деятельности должны учитывать, что инструментарий, доступный кибермошенникам, намного шире числа применяющихся сейчас методик обеспечения цифровой безопасности. Ввиду этого бизнесмены должны грамотно анализировать слабые и сильные места своих компаний с точки зрения проведения предполагаемых цифровых атак злоумышленников.
Помимо этого, на стимуляцию роста рынка киберстрахования должна положительно повлиять доработка законодательства, которая касается ответственности организаций за утечку личной информации. На данный момент за такое нарушение компании штрафуют в среднем на 60 тысяч рублей.
Для создания эффективной программы страхования киберрисков страховым компаниям придется предусмотреть ряд факторов: анализ надежности системы информационной безопасности организации, уровень зрелости IT-процессов компании, размер штата сотрудников, занимающихся кибербезопасностью, суммы инвестирования в обеспечение цифровой защиты, сложности IT-инфраструктуры.