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Главврач Детской больницы Тагила рассказал о помощи детям-инвалидам

Сегодня, 11:37
Фото: 1MI
Главврач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов рассказал, сколько юных тагильчан состоят на учете как дети-инвалиды и какую помощь им оказывает медучреждение.

В Детской больнице Нижнего Тагила числятся 1113 детей с категорией инвалидности, среди которых 61 ребенок имеет паллиативный статус. Статистику озвучил главврач ДГБ города Дмитрий Клейменов на заседании координационного совета по делам инвалидов.

По словам главврача, в Детской больнице разработан комплекс мер для предупреждения развития инвалидности.

В больнице создан и уже на протяжении нескольких лет работает кабинет ранней помощи, где наблюдаются и получают лечение дети, угрожаемые по развитию инвалидности: недоношенные, маловесные, с врожденными пороками. Кроме этого на базе учреждения работает выездная бригада помощи паллиативным пациентам, которая осматривает детей на дому и берет необходимые анализы, — отметил Дмитрий Клейменов. 

Детская больница Нижнего Тагила, со слов руководителя, обеспечивает юных пациентов необходимыми медицинскими изделиями, а также работает над организацией доступной среды.

Заседание координационного совета по делам инвалидов в Нижнем Тагиле возобновили спустя два года пандемии коронавируса. В мероприятии, помимо главврача Детской городской больницы, приняли участие представители общественных организаций и главы других медучреждений. Возглавил комиссию замглавы города по соцполитике Валерий Суров.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Участники разобрали около десяти частных случаев, с которыми сталкиваются инвалиды в медучреждениях города. В планах руководителей — упростить получение медпомощи горожанам с ОВЗ, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Напомним, в Детской городской больнице Нижнего Тагила обновили отделение реабилитации младенцев. Палаты для малышей и их родителей стали комфортнее, а медики получили новое оборудование для восстановления юных тагильчан. 

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