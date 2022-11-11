Главврач Детской больницы Тагила рассказал о помощи детям-инвалидам

Заседание координационного совета по делам инвалидов в Нижнем Тагиле возобновили спустя два года пандемии коронавируса. В мероприятии, помимо главврача Детской городской больницы, приняли участие представители общественных организаций и главы других медучреждений. Возглавил комиссию замглавы города по соцполитике Валерий Суров.