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Итальянский шеф-повар подал иск в суд на ресторатора из Екатеринбурга

Сегодня, 08:04
Фото: 1MI
Фирма итальянского шеф-повара Валентино Бонтемпи подала иски против пиццерий в Екатеринбурге. Речь идет о ресторанах, которые открыл владелец компаний CENTER franchising Кирилл Шлаен по франшизе.

В суде повар требует от ресторатора 1,5 млн рублей. Иски поданы в отношении сети пиццерий. Это «Иль Примо», «Остерия» и «Парк», пишет Е1.

Причина судебных разбирательств - ведение предпринимательской деятельности на правах франшизы. Сам Кирилл Шлаен утверждает, что перестал сотрудничать с Валентино Бонтемпи в начале этого года. Сперва пиццерии бизнесмена открылись под названием Pinzeria, а теперь переименовались на Pizzeria.

Мы не используем товарные знаки Бонтемпи. Когда контракт закончился, мы поменяли название, — сказал ресторатор.
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Ранее, три года назад, екатеринбургский предприниматель признавался, что считает Бонтемпи гениальным поваром.

#Общество#Новости УрФО#Иск#Суд#Повар#Рестораны#Пиццерия#Елена Озерова
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