Итальянский шеф-повар подал иск в суд на ресторатора из Екатеринбурга

В суде повар требует от ресторатора 1,5 млн рублей. Иски поданы в отношении сети пиццерий. Это «Иль Примо», «Остерия» и «Парк», пишет Е1.
Причина судебных разбирательств - ведение предпринимательской деятельности на правах франшизы. Сам Кирилл Шлаен утверждает, что перестал сотрудничать с Валентино Бонтемпи в начале этого года. Сперва пиццерии бизнесмена открылись под названием Pinzeria, а теперь переименовались на Pizzeria.
Мы не используем товарные знаки Бонтемпи. Когда контракт закончился, мы поменяли название, — сказал ресторатор.
Ранее, три года назад, екатеринбургский предприниматель признавался, что считает Бонтемпи гениальным поваром.