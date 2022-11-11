Итальянский шеф-повар подал иск в суд на ресторатора из Екатеринбурга

Причина судебных разбирательств - ведение предпринимательской деятельности на правах франшизы. Сам Кирилл Шлаен утверждает, что перестал сотрудничать с Валентино Бонтемпи в начале этого года. Сперва пиццерии бизнесмена открылись под названием Pinzeria, а теперь переименовались на Pizzeria.