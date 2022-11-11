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На 27% чаще свердловчане жаловались на продавцов и некачественные услуги в 2022 году

Сегодня, 03:37
Фото: 1MI

В Свердловской области на 27% выросло количество жалоб на продавцов и услуги

С января по сентябрь 2022 года проживающие в Свердловской области люди пожаловались на оказание услуг или недобросовестных продавцов на 27% чаще, чем годом ранее.

В целом люди жаловались больше 2000 раз. Основные претензии свердловчане выдвигали в адрес онлайн-продавцов, которые позволяли себе отказаться от выполнения договоренностей в одностороннем порядке, завышали цены и меняли на ходу данные сделки.

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На пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС представитель Роспотребнадзора по Свердловской области, начальник отдела защиты прав потребителей Татьяна Шулешова, рассказала, что в ведомстве выявили несколько видов нарушений. Среди них: невозможность совершить возврат купленного в интернете продукта, низкий уровень ответственности продавца за качество товара и другие.

#Анна Варнакина#Общество#Свердловская область#Жалоба#Продавцы#Услуги#Товары
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