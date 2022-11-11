На четверть выросла смертность детей до года в Свердловской области

Согласно статистике в 2021 году с января по сентябрь в регионе умерло 53,6 тысячи человек, из них 114 детей до одного года. В 2022 году общее число скончавшихся свердловчан за девять месяцев снизилось до 44,6 тысячи случаев, однако число детей этой категории увеличилось до 142 человек.
Таким образом, на тысячу младенцев, родившихся живыми, показатель смертности детей до года увеличился с 3,5 до 4,5 случая.
Всего с января по сентябрь 2022 года в Свердловской области родилось 30,2 тысячи человек. Естественная убыль населения составила 14,4 тысячи жителей региона.