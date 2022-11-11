На четверть выросла смертность детей до года в Свердловской области

Согласно статистике в 2021 году с января по сентябрь в регионе умерло 53,6 тысячи человек, из них 114 детей до одного года. В 2022 году общее число скончавшихся свердловчан за девять месяцев снизилось до 44,6 тысячи случаев, однако число детей этой категории увеличилось до 142 человек.