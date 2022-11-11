Nissan протаранил крыльцо магазина в центре Нижнего Тагила

На кадрах видеозаписи, присланных подписчиком редакции TagilCity.ru, серебристый Nissan с помятым капотом и бампером стоит у крыльца магазина «Антураж». На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД. Также вокруг автомобиля столпились очевидцы.
Вроде все живые. Скорее всего водитель выворачивал, чтобы не сбить пешехода, и влетел в крыльцо, — рассказал TagilCity.ru житель Нижнего Тагила Кирилл.
В отделе пропаганды ГИБДД получить оперативный комментарий о причинах аварии и пострадавших в ДТП на момент публикации журналисту редакции не удалось.