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Nissan протаранил крыльцо магазина в центре Нижнего Тагила

Сегодня, 14:41
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле иномарка врезалась в крыльцо магазина в центре города

Водитель автомобиля Nissan вылетел на тротуар и врезался в крыльцо магазина на перекрестке улицы Карла Маркса и проспекта Мира в Нижнем Тагиле. Авария произошла вечером 11 ноября.

На кадрах видеозаписи, присланных подписчиком редакции TagilCity.ru, серебристый Nissan с помятым капотом и бампером стоит у крыльца магазина «Антураж». На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД. Также вокруг автомобиля столпились очевидцы.

Вроде все живые. Скорее всего водитель выворачивал, чтобы не сбить пешехода, и влетел в крыльцо, — рассказал TagilCity.ru житель Нижнего Тагила Кирилл.

В отделе пропаганды ГИБДД получить оперативный комментарий о причинах аварии и пострадавших в ДТП на момент публикации журналисту редакции не удалось.

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#Евгения Сафина#ДТП#Эксклюзив#Нижний Тагил#Авария#ГИБДД#Магазин#Тротуар#Пешеходы
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