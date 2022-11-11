Nissan протаранил крыльцо магазина в центре Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле иномарка врезалась в крыльцо магазина в центре города

Водитель автомобиля Nissan вылетел на тротуар и врезался в крыльцо магазина на перекрестке улицы Карла Маркса и проспекта Мира в Нижнем Тагиле. Авария произошла вечером 11 ноября.