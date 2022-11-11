Об издевательствах «агента ФСБ» рассказала жительница Екатеринбурга

Далее девушка решила разорвать отношения, но Александр потребовал с нее еще миллион рублей. После этого девушку кто-то ударил по голове около подъезда. Пока Ульяна лежала в больнице Александр уговорил ее маму переписать квартиру на него. Квартиру он обозначил как цену за то, что ее дочь больше не тронут после «неудавшейся вербовки в ФСБ».