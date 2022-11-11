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Об издевательствах «агента ФСБ» рассказала жительница Екатеринбурга

Сегодня, 13:18
Фото: 1MI
Дизайнер из Екатеринбурга Ульяна Соколовская рассказала о том, через какие издевательства прошла в отношениях с экс-возлюбленным.

Известно, что на протяжении пяти лет девушка живет под новым именем и фамилией. Ранее ее звали Екатерина Новоселова. Рассказав свою историю, девушка желает показать остальным представительницам прекрасного пола, что говорить о пережитом насилии важно, пишет издание «КП-Екатеринбург».

По словам Ульяны, в 2015 году, когда ей было 20 лет, она встретила Александра. Ему тогда было 19 лет. Сперва он совсем не заинтересовал ее, но своими ухаживаниями он смог расположить девушку к себе.

Далее он дарил ей много цветов и подарков. Работал молодой человек агентом по регистрации пассажиров в Кольцово. А девушке в какой-то момент он сказал, что эта работа подставная и он якобы является сотрудником ФСБ. В этот момент пара уже жила вместе.

В определенный момент юноша поставил девушке условия: не пить, не курить, не общаться с друзьями и найти работу. С последним пунктом у Ульяны не складывалось.

Тогда парень сказал ей, что им в «ФСБ» нужен новый агент и предложил ей эту работу. Далее девушка подписала некий документ о неразглашении информации. Затем она выполняла все поручения своего теперь уже начальника.

Сперва он учил сотрудницу преодолевать болевой порок. Иголками он прокалывал ее кожу, в основном шею. После он показывал, как самостоятельно резать кожу. Иногда он заставлял Ульяну пить собственную кровь.

Это было манипулирование, психологическое давление и насилие. А он преподносил это как проявление силы воли и характера, - вспоминает девушка.

Это продолжалось год. Потом парень потребовал заплатить ему 100 тысяч рублей. Она взяла деньги в кредит и отдала ему 70 тысяч рублей. 

Далее девушка решила разорвать отношения, но Александр потребовал с нее еще миллион рублей. После этого девушку кто-то ударил по голове около подъезда. Пока Ульяна лежала в больнице Александр уговорил ее маму переписать квартиру на него. Квартиру он обозначил как цену за то, что ее дочь больше не тронут после «неудавшейся вербовки в ФСБ».

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После обращения в полицию возбуждалось уголовное дело о мошенничестве. Судебные разбирательства пока ни к чему не привели. Если вину Александра докажут, то ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

#Происшествия#Новости УрФО#Квартира#Мошеничество#Пара#Отношения#Елена Озерова
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