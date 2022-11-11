TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Обладатель гран-при по вокалу из Екатеринбурга гордится тем, что дано природой

Сегодня, 16:49
Фото: 1MI
«Хочу петь и своим творчеством помогать людям жить. Скрашивать их дни, сопровождать их слезы, играть у них в наушниках», — говорит Маргарита Викберг из Екатеринбурга. У 15-летней девушки с врожденным нарушением развития глаза великолепный вокал, победы и гран-при в музыкальных конкурсах.
Я пою и собираюсь петь до конца своих дней, — уверенно говорит прекрасная свердловчанка Маргарита Викберг красивым музыкальным голосом. — На сцене можно быть другой, но в то же время самой собой.

У Риты Викберг гран-при фестиваля «Стать звездой» в номинации «Эстрадный вокал». Рита лауреат 1-й степени финального тура всероссийского фестиваля «Адмиралтейская звезда».

Рита, мои поздравления! Восхищаюсь! Умница! Как ни взгляни, красавица реально молодец! — комментируют успехи Риты Викберг в соцсетях.

Девушка свободно и красиво поет на английском языке. В 2021 году на международном фестивале-конкурсе «Star Friends» Маргарита Викберг получила гран-при за исполнение песни I Surrender.

Когда я выхожу на сцену, я получаю огромный заряд. Уверенности в себе становится в разы больше. Знаю, что люди будут реагировать, и от этого мне проще, легче, лучше. Реакция слушателей на мое творчество дает понять, что это все не зря. Я чувствую себя кем-то и знаю, что не просто так здесь живу, — высказывается Рита.

Раскрыть потенциал Рите Викберг помогли вокальные кружки в Верхнепышминской школе-интернате имени С. А. Мартиросяна для слепых и слабовидящих детей. Рита пошла учиться в музыкальную школу, научилась играть на фортепиано и занималась академическим вокалом.

Сейчас свердловчанка осваивает гитару.

Вдохновляют меня зрители. Их слезы, смех, высказывания, мнения. Вдохновляют деятели моей сферы, их таланты, поведение и материал, который они создают. Вдохновляет красота людей, внутренняя и внешняя, — говорит девушка.

На будущее Маргарита Викберг ставит перед собой цель внести изменения в направление русской поп-музыки, эмоционально ее разнообразить.

Я также ставлю цель разрушить стереотипы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Я хочу помочь жителям страны увереннее взаимодействовать с людьми с инвалидностью. Полностью их принять.

Свердловчанка собирается поступать в Музыкальное училище имени Гнесиных. Сейчас старшеклассница совершенствует эстрадный вокал и выпускает песни под сценическим псевдонимом Rita AB.

Мне помогает мысль: если сейчас сдамся, потом может быть сложнее. И все, к чему я иду сейчас, будет напрасно. Если сдамся, не получу желаемого: призового места в конкурсе или эмоций, которых я достойна.

Героиня федерального проекта #безграничные_возможности2022 Маргарита Викберг считает, что всем людям стоит быть уверенней в себе и понимать, что каждый из нас уникален. Даже при помощи вокала можно эту уникальность пронести. Девушка советует относиться с любовью ко всем, кто хочет помочь, и с уважением к их мнению.

Может быть, сейчас это прозвучит чересчур артистично, но когда я вижу себя, то я вижу материал, с которым я работаю: мой голос, моя внешность, мои мысли.  Меня это мотивирует. Я надеюсь, что так будет у каждого человека. То, что нам дано природой — это мощно. Надо этим гордиться.
#Анна Варнакина#Общество##безграничные_возможности2022#Екатеринбург#Вокал#Пение#Инвалид#Певица
Подпишитесь
Домофон vs дежурство: родители учеников возмущены сбором денег в школе Нижнего Тагила
Сегодня, 09:27
До 40% подорожали за год продукты в Свердловской области
Вчера, 18:02
Помощь бизнесу — не трогать владельцев: предприниматели Нижнего Тагила о мобилизации
8 ноября, 11:43
Роспотребнадзор не нашел нарушений после жалоб на дым от свалки в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:15
«Огромный кабан!» На Алтайке в Тагиле дикий зверь искал пищу среди жилых домов
Сегодня, 17:03
«Не было сопровождающего»: Прощание с 45-летним ефрейтором из Нижнего Тагила отменено
Сегодня, 09:09