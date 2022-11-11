Обладатель гран-при по вокалу из Екатеринбурга гордится тем, что дано природой

Героиня федерального проекта #безграничные_возможности2022 Маргарита Викберг считает, что всем людям стоит быть уверенней в себе и понимать, что каждый из нас уникален. Даже при помощи вокала можно эту уникальность пронести. Девушка советует относиться с любовью ко всем, кто хочет помочь, и с уважением к их мнению.