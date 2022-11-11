Обладатель гран-при по вокалу из Екатеринбурга гордится тем, что дано природой

Я пою и собираюсь петь до конца своих дней, — уверенно говорит прекрасная свердловчанка Маргарита Викберг красивым музыкальным голосом. — На сцене можно быть другой, но в то же время самой собой.
У Риты Викберг гран-при фестиваля «Стать звездой» в номинации «Эстрадный вокал». Рита лауреат 1-й степени финального тура всероссийского фестиваля «Адмиралтейская звезда».
Рита, мои поздравления! Восхищаюсь! Умница! Как ни взгляни, красавица реально молодец! — комментируют успехи Риты Викберг в соцсетях.
Девушка свободно и красиво поет на английском языке. В 2021 году на международном фестивале-конкурсе «Star Friends» Маргарита Викберг получила гран-при за исполнение песни I Surrender.
Когда я выхожу на сцену, я получаю огромный заряд. Уверенности в себе становится в разы больше. Знаю, что люди будут реагировать, и от этого мне проще, легче, лучше. Реакция слушателей на мое творчество дает понять, что это все не зря. Я чувствую себя кем-то и знаю, что не просто так здесь живу, — высказывается Рита.
Раскрыть потенциал Рите Викберг помогли вокальные кружки в Верхнепышминской школе-интернате имени С. А. Мартиросяна для слепых и слабовидящих детей. Рита пошла учиться в музыкальную школу, научилась играть на фортепиано и занималась академическим вокалом.
Сейчас свердловчанка осваивает гитару.
Вдохновляют меня зрители. Их слезы, смех, высказывания, мнения. Вдохновляют деятели моей сферы, их таланты, поведение и материал, который они создают. Вдохновляет красота людей, внутренняя и внешняя, — говорит девушка.
На будущее Маргарита Викберг ставит перед собой цель внести изменения в направление русской поп-музыки, эмоционально ее разнообразить.
Я также ставлю цель разрушить стереотипы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Я хочу помочь жителям страны увереннее взаимодействовать с людьми с инвалидностью. Полностью их принять.
Свердловчанка собирается поступать в Музыкальное училище имени Гнесиных. Сейчас старшеклассница совершенствует эстрадный вокал и выпускает песни под сценическим псевдонимом Rita AB.
Мне помогает мысль: если сейчас сдамся, потом может быть сложнее. И все, к чему я иду сейчас, будет напрасно. Если сдамся, не получу желаемого: призового места в конкурсе или эмоций, которых я достойна.
Героиня федерального проекта #безграничные_возможности2022 Маргарита Викберг считает, что всем людям стоит быть уверенней в себе и понимать, что каждый из нас уникален. Даже при помощи вокала можно эту уникальность пронести. Девушка советует относиться с любовью ко всем, кто хочет помочь, и с уважением к их мнению.
Может быть, сейчас это прозвучит чересчур артистично, но когда я вижу себя, то я вижу материал, с которым я работаю: мой голос, моя внешность, мои мысли. Меня это мотивирует. Я надеюсь, что так будет у каждого человека. То, что нам дано природой — это мощно. Надо этим гордиться.