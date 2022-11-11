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Огромные бревна стали причиной ночного ДТП на Серовском тракте

11 ноября 05:47
Фото: 1MI

В Свердловской области водитель наехал на выпавшие из грузовика бревна

16 кубометров леса оказались на Серовском тракте по вине водителя грузовика. В темноте мужчина за рулём ВАЗ-2114 не заметил огромные бревна и наехал на них. В результате ДТП машина получила повреждения.

Авария случилась тогда, когда водитель ехал со стороны Нижней Туры в Нижний Тагил. В темное время суток мужчина не увидел лежащие на дороге брёвна и врезался в них. Автомобилист не пострадал, а его машина получила механические повреждения.

Фото: ГИБДД по Свердловской области
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Водитель рассказал прибывшему к месту ДТП наряду полиции, что ехал со скоростью 80 километров в час. Разглядеть в темноте бревна он не успел, поэтому допустил столкновение. Сотрудники дорожной полиции отмечают, что во время аварии свердловчанин был пристегнут ремнём безопасности.

После того, автомобилист совершил наезд на бревна, он и другие участники дорожного движения совместными усилиями разобрали вырубленный лес. Перекрывать Серовский тракт не пришлось, сообщает ГИБДД по Свердловской области.

11 человек попали в ДТП за 1 день в Свердловской области. Среди них 3 ребенка
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Ранее стало известно, что в Свердловской области всего за один день на дорогах пострадало 11 человек, среди которых трое несовершеннолетних. Все аварии случились 1 ноября.

#Анна Варнакина#ДТП#Серовский тракт#Авария#ГИБДД#Древесина#Грузовик
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