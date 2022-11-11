Огромные бревна стали причиной ночного ДТП на Серовском тракте

Авария случилась тогда, когда водитель ехал со стороны Нижней Туры в Нижний Тагил. В темное время суток мужчина не увидел лежащие на дороге брёвна и врезался в них. Автомобилист не пострадал, а его машина получила механические повреждения.
Водитель рассказал прибывшему к месту ДТП наряду полиции, что ехал со скоростью 80 километров в час. Разглядеть в темноте бревна он не успел, поэтому допустил столкновение. Сотрудники дорожной полиции отмечают, что во время аварии свердловчанин был пристегнут ремнём безопасности.
После того, автомобилист совершил наезд на бревна, он и другие участники дорожного движения совместными усилиями разобрали вырубленный лес. Перекрывать Серовский тракт не пришлось, сообщает ГИБДД по Свердловской области.
Ранее стало известно, что в Свердловской области всего за один день на дорогах пострадало 11 человек, среди которых трое несовершеннолетних. Все аварии случились 1 ноября.