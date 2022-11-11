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Отсидел 18 лет: лидеру киллеров в Нижнем Тагиле отказали в смягчении наказания

Сегодня, 11:31
Фото: 1MI

Лидеру банды киллеров в Нижнем Тагиле отказали в смягчении приговора

Осужденный житель Нижнего Тагила, которого в СМИ прозвали лидером банды киллеров попросил смягчить ему наказание. Суд отказал.

Мужчина просил заменить ему лишение свободы на более мягкий вид наказания. Свой срок осужденный отбывает в колонии Свердловской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В тюрьме гражданин оказался 18 лет назад. К 22 годам его приговорил суд Татарстана. Судили мужчину за совершение ряда особо тяжких преступлений (бандитизм, убийство и покушение на убийство за деньги). Преступные эпизоды были зафиксированы на территории Казани, Москвы и других регионов.

В тюрьме мужчина характеризуется положительно, тем не менее на его запрос о смягчении срока, прокуратура ответил отрицательно. Причина отказа – заключение психолога, который считает, что мужчина склонен к рецидиву. К тому же в тюрьме он допустил несколько административных нарушений.

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Поэтому осужденный продолжит отбывать свой срок полностью. Решение пока не вступило в силу.

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