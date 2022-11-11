Отсидел 18 лет: лидеру киллеров в Нижнем Тагиле отказали в смягчении наказания

В тюрьме мужчина характеризуется положительно, тем не менее на его запрос о смягчении срока, прокуратура ответил отрицательно. Причина отказа – заключение психолога, который считает, что мужчина склонен к рецидиву. К тому же в тюрьме он допустил несколько административных нарушений.