Отсидел 18 лет: лидеру киллеров в Нижнем Тагиле отказали в смягчении наказания

Мужчина просил заменить ему лишение свободы на более мягкий вид наказания. Свой срок осужденный отбывает в колонии Свердловской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В тюрьме гражданин оказался 18 лет назад. К 22 годам его приговорил суд Татарстана. Судили мужчину за совершение ряда особо тяжких преступлений (бандитизм, убийство и покушение на убийство за деньги). Преступные эпизоды были зафиксированы на территории Казани, Москвы и других регионов.
В тюрьме мужчина характеризуется положительно, тем не менее на его запрос о смягчении срока, прокуратура ответил отрицательно. Причина отказа – заключение психолога, который считает, что мужчина склонен к рецидиву. К тому же в тюрьме он допустил несколько административных нарушений.
Поэтому осужденный продолжит отбывать свой срок полностью. Решение пока не вступило в силу.