Пассажирам расскажут истории из прошлого в трамвае из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму

Попасть в специальное приложение и послушать историю о каждой из 14 остановок по пути следования можно будет прямо на месте. Человеку необходимо воспользоваться смартфоном и отсканировать QR-код. После этого он попадет в программу, которая прочитает пользователю рассказ, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.