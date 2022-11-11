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Пассажирам расскажут истории из прошлого в трамвае из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму

Сегодня, 05:00
Фото: 1MI

В трамваях между Екатеринбургом и Верхней Пышмой заработает аудиогид

Аудиопутешествие станет доступно гостям и жителям Свердловской области, которые решат воспользоваться трамваем № 333, курсирующим между Екатеринбургом и Верхней Пышмой.

Мэрия Екатеринбурга заявила о планах превратить участок трамвайного сообщения в туристический маршрут. После 24 ноября любой желающий сможет совершить аудиопутешествие в салоне транспортного средства.

Попасть в специальное приложение и послушать историю о каждой из 14 остановок по пути следования можно будет прямо на месте. Человеку необходимо воспользоваться смартфоном и отсканировать QR-код. После этого он попадет в программу, которая прочитает пользователю рассказ, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

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В произведениях, переведенных в аудиоформат, будут содержаться не только истории из прошлого, но и малоизвестные факты настоящего. Таким образом, уверяют организаторы, повысится качество городской среды и наладится приток человеческого капитала.

#Анна Варнакина#Общество#Екатеринбург#Верхняя Пышма#Трамвай#История#Приложение#Гид#Путешествие
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