Пассажирам расскажут истории из прошлого в трамвае из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму

Мэрия Екатеринбурга заявила о планах превратить участок трамвайного сообщения в туристический маршрут. После 24 ноября любой желающий сможет совершить аудиопутешествие в салоне транспортного средства.
Попасть в специальное приложение и послушать историю о каждой из 14 остановок по пути следования можно будет прямо на месте. Человеку необходимо воспользоваться смартфоном и отсканировать QR-код. После этого он попадет в программу, которая прочитает пользователю рассказ, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
В произведениях, переведенных в аудиоформат, будут содержаться не только истории из прошлого, но и малоизвестные факты настоящего. Таким образом, уверяют организаторы, повысится качество городской среды и наладится приток человеческого капитала.