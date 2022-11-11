Роспотребнадзор не нашел нарушений после жалоб на дым от свалки в Нижнем Тагиле

При этом даты проведения замеров и проверок в ответе не уточняются. Публикация TagilCity.ru о жалобах жителей на дым вышла в начале августа. В случае, если ведомство провело замеры в осеннее время, то на нулевые показатели могли повлиять погодные условия. Жители же 25-го квартала сообщали о задымлении именно летом в жаркую погоду.