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Роспотребнадзор не нашел нарушений после жалоб на дым от свалки в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:15
Фото: TagilCity.ru
Роспотребнадзор провел замеры воздуха в районе дома № 78 на улице Монтажников в Нижнем Тагиле после жалоб местных жителей на дым от карьера, расположенного в 500 метрах. Однако никаких нарушений ведомство не обнаружило.

Замеры воздуха были сделаны после публикации TagilCity.ru. Жители 25-го квартала рассказали редакции о свалке на неработающем карьере, где по вечерам регулярно сжигается мусор. Дым от него распространяется на всю округу.

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Роспотребнадзор провел замеры воздуха в районе дома № 78 на улице Монтажников. Однако специалисты не обнаружили превышений ни по одному из 12 замеряемых веществ: формальдегиду, диоксиду азота, диоксиду серы, взвешенным частицам РМ10 и РМ 2,5, оксиду углерода, оксиду азота, гидрофториду, гидроцианиду, гидрохлориду, аммиаку и взвешенным веществам.

Повторные выезды на место также не дали результатов — факт горения мусора не подтвердился, сообщил в официальном ответе главный санитарный врач Нижнего Тагила Юрий Бармин.

Также специалисты территориального отдела контактируют с жителями дома № 78 по улице Монтажников для получения оперативных сведений о фактах возгорания. Достоверных сведений горении несанкционированной свалки во второй половине октября и текущий период ноября территориальный отдел не поступили, — сообщил Юрий Бармин.

При этом даты проведения замеров и проверок в ответе не уточняются. Публикация TagilCity.ru о жалобах жителей на дым вышла в начале августа. В случае, если ведомство провело замеры в осеннее время, то на нулевые показатели могли повлиять погодные условия. Жители же 25-го квартала сообщали о задымлении именно летом в жаркую погоду.

Напомним, ранее природоохранная прокуратура обнаружила в районе 25-го квартала четыре несанкционированные свалки с коммунальными и строительными отходами.

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#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Проверка#Роспотребнадзор#Дым#Свалка
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