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С погибшими в ДТП тренером и его сыном простились в Красноуфимске

Сегодня, 07:52
Фото: 1MI
С тренером по хоккею из Красноуфимска Павлом Малышевым и его 11-летним сыном пришел проститься весь город. Оба они погибли в ДТП на трассе в Свердловской области.

Панихиду планировалось провести в Свято-Троицком соборе, но в результате ее проводили на улице, так как народ не помещался в здании храма. Павел был известным хоккейным тренером в Красноуфимске, а его сын Саша — лучшим учеником.

Смертельная для отца и сына авария произошла 8 ноября. Они возвращались домой из Екатеринбурга с тренировки. По информации ГИБДД, Павел пошел на обгон, но не убедился в безопасности маневра, и столкнулся с грузовиком. Он и его сын скончались на месте.

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По словам друга погибшего, он почти сразу приехал на место. Дорога, отмечает он, была безо льда.

Писали, что у него много штрафов за нарушение ПДД, но это не так. Просто на него оформлена служебная машина, на которой ездят разные люди, а штрафы приходили ему. Всё, что произошло — просто какое-то трагическое стечение обстоятельств, — отмечает друг погибшего.

Еще один близкий друг рассказал, что Павел возил сына в Екатеринбург на тренировки, так как до наступления морозов заниматься было негде. А при наступлении первых морозов единственный корт Павел заливал водой, чтобы можно было начинать тренироваться.

В день прощания у скамьи игроков появился памятный мемориал — фотография погибших отца и сына, а также их хоккейный майки и клюшки. Еще одну клюшку мама положила Саше в гроб. В субботу, 12 ноября, у мальчика планировалась важная игра в составе екатеринбургской детско-юношеской команды. Теперь матч пройдет в его честь.

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Проститься с Павлом Малышевым пришли его ученики и их родители. С последним словом выступал и глава Красноуфимска Михаил Конев. Он принес соболезнования семье.
Мы запомним как прекрасного тренера, замечательного наставника, доброго человека. Александра — как гордость нашего города, подающего надежды хоккеиста, — сказал Михаил Александрович.

Местные власти также пообещали, что имена погибших будут увековечены, пишет Е1.

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#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Красноуфимск#Похороны#Прощание#Погибшие#ДТП#Ирина Кирилова
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