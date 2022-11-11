С погибшими в ДТП тренером и его сыном простились в Красноуфимске

Еще один близкий друг рассказал, что Павел возил сына в Екатеринбург на тренировки, так как до наступления морозов заниматься было негде. А при наступлении первых морозов единственный корт Павел заливал водой, чтобы можно было начинать тренироваться.

В день прощания у скамьи игроков появился памятный мемориал — фотография погибших отца и сына, а также их хоккейный майки и клюшки. Еще одну клюшку мама положила Саше в гроб. В субботу, 12 ноября, у мальчика планировалась важная игра в составе екатеринбургской детско-юношеской команды. Теперь матч пройдет в его честь.