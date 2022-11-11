Свадебный бум произошел в Свердловской области после объявления частичной мобилизации

За первые десять месяцев нынешнего года в Свердловской области женились 24,2 тысячи молодоженов. Данные сообщили в Свердловскстате.
Для сравнения: за январь — сентябрь 2021 года в брак вступили 22,6 тысячи пар.
Больше всего браков было зафиксировано в сентябре. Тогда в ЗАГСах женили 4,4 тысячи пар. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также в ведомстве отметили, что такое число браков даже больше, чем в июле – самом популярном для свадеб месяце.
При этом отмечается, что жители региона стали реже разводиться. За год брак расторгли 16,1 тысячи свердловчан.