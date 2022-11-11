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Тело психбольного нашли около дома на Вторчермете в Екатеринбурге

Сегодня, 13:56
Фото: 1MI

Мужчина выпал из окна дома на Вторчермете в Екатеринбурге

На Вторчермете в Екатеринбурге мужчина выпал из окна и скончался на месте.

Погибшему было 38 лет. Предварительно известно, что он выпал из окна дома на улице Братской, 27/3. Это произошло 11 ноября, сообщает Е1.

Тело екатеринбуржца было найдено возле крыльца дома, рядом с которым находится детский сад и офисы.

На место прибыли представители полиции и Следственного комитета. Отмечается, что выпавший был психически болен.

Во время чистки снега в Каменске-Уральском рабочий сорвался с крыши
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Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском скончался коммунальный рабочий. Он разбился, упав с крыши во время расчистки снега с дома. У него оборвался страховочный трос. Теперь управляющую компанию проверят правоохранители.

#Происшествия#Новости УрФО#Падение из окна#Выпал#Мужчина#Елена Озерова
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