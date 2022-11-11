Тело психбольного нашли около дома на Вторчермете в Екатеринбурге

Погибшему было 38 лет. Предварительно известно, что он выпал из окна дома на улице Братской, 27/3. Это произошло 11 ноября, сообщает Е1.
Тело екатеринбуржца было найдено возле крыльца дома, рядом с которым находится детский сад и офисы.
На место прибыли представители полиции и Следственного комитета. Отмечается, что выпавший был психически болен.
Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском скончался коммунальный рабочий. Он разбился, упав с крыши во время расчистки снега с дома. У него оборвался страховочный трос. Теперь управляющую компанию проверят правоохранители.