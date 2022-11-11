Тхэквондисты из Нижнего Тагила победили на Всероссийских соревнованиях

Соревновались взрослые, а также спортсмены в возрасте 14-17 лет и 11-13 лет. Участвовали атлеты из 27 регионов России, всего более 700 участников. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Нижний Тагил представляли спортсмены из СШОР «Уралец». В категории мужчин победу одержал Семен Востриков. Он стал лучшим в командном спарринге.
Среди юношей в возрастной категории 16-17 лет два «серебра» взял Даниил Чистяков. А атлет Сергей Кудинов забрал «золото» командного спарринга. Максим Габзалимов среди спортсменов 14-15 лет оказался третьим.