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Тхэквондисты из Нижнего Тагила победили на Всероссийских соревнованиях

Сегодня, 09:03
Фото: pexels.com
Спортсмены из Нижнего Тагила победили в Кубке Урала по тхэквондо ИТФ. Соревнования состоялись в Екатеринбурге.

Соревновались взрослые, а также спортсмены в возрасте 14-17 лет и 11-13 лет. Участвовали атлеты из 27 регионов России, всего более 700 участников. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Нижний Тагил представляли спортсмены из СШОР «Уралец». В категории мужчин победу одержал Семен Востриков. Он стал лучшим в командном спарринге.

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Среди юношей в возрастной категории 16-17 лет два «серебра» взял Даниил Чистяков. А атлет Сергей Кудинов забрал «золото» командного спарринга. Максим Габзалимов среди спортсменов 14-15 лет оказался третьим.

#Елена Озерова#Спорт#Нижний Тагил#Победа#Спортсмены
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