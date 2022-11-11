В ХМАО женщина избила девочку возле подъезда за «неправославное» поведение

Произошедшее сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, как ребенок плачет, а женщина тыкает девочке ладонью по лицу и говорит ей: «Давай, вылазь». Затем она хватает девочку за лицо и трясет ее головой. Видео опубликовало сообщество «Ural Mash».
Сколько можно вас учить? Вот поэтому нужно ходить в церковь почаще! Спите до обеда, жопу не можете поднять, пораньше значит мультики? – говорит женщина, обращаясь к другому ребенку, который стоит поодаль.
Также несколько раз женщина ударила ребенка по голове. При этом девочка не могла выйти из коляски. Все это время малышка плачет.
Я тебе кто? Мама, тётя, бабушка? Ты какой рукой крестишься? Почему ты убегаешь из церкви? Дома чтоб крестилась и учила крещение, всё, - приказывает на видео женщина.
Издание отмечает, что полиция проводит по данному факту проверку.