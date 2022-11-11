В ХМАО женщина избила девочку возле подъезда за «неправославное» поведение

Произошедшее сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, как ребенок плачет, а женщина тыкает девочке ладонью по лицу и говорит ей: «Давай, вылазь». Затем она хватает девочку за лицо и трясет ее головой. Видео опубликовало сообщество «Ural Mash».