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В ХМАО женщина избила девочку возле подъезда за «неправославное» поведение

Сегодня, 13:03
Фото: 1MI
Женщина избила и обругала матом ребенка в коляске около подъезда в городе Радужный в ХМАО.

Произошедшее сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, как ребенок плачет, а женщина тыкает девочке ладонью по лицу и говорит ей: «Давай, вылазь». Затем она хватает девочку за лицо и трясет ее головой. Видео опубликовало сообщество «Ural Mash».

Сколько можно вас учить? Вот поэтому нужно ходить в церковь почаще! Спите до обеда, жопу не можете поднять, пораньше значит мультики? – говорит женщина, обращаясь к другому ребенку, который стоит поодаль.

Также несколько раз женщина ударила ребенка по голове. При этом девочка не могла выйти из коляски. Все это время малышка плачет.

Я тебе кто? Мама, тётя, бабушка? Ты какой рукой крестишься? Почему ты убегаешь из церкви? Дома чтоб крестилась и учила крещение, всё, - приказывает на видео женщина.
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Издание отмечает, что полиция проводит по данному факту проверку.

#Происшествия#Избиение#Мать#Ребенок#Елена Озерова
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