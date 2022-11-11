В Нижнем Новгороде продемонстрировали изготовление фасадных панелей нового поколения

Побывала на заводе и министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова. Она особо отметила стандарты качества, установленные группой компаний “Каркас Монолит”, в том числе на собственном производстве. Показанная гостям предприятия технология позволяет за несколько недель собрать фасад здания. Это крайне важно, особенно с учётом необходимости наращивания темпов жилищного строительства.