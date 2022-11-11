В Нижнем Новгороде продемонстрировали изготовление фасадных панелей нового поколения

Экскурсия была организована группой компаний “Каркас Монолит” и Домом архитектора. Гости своими глазами увидели, как собираются современные железобетонные изделия, в том числе многослойные фасадные панели, пишет newsnn.ru.
Директор завода KM PRECAST Довлетбий Байбеков подчеркнул, что в Нижегородской области сейчас нет аналогов такого производства. Также он отметил широкий ассортимент выпускаемых изделий, разнообразный дизайн, позволяющий удовлетворить запросы любых клиентов.
В настоящее время продукция завода отправляется на 7 строящихся объектов, что говорит о её востребованности. Предприятие обеспечено заказами и работает на пике мощности.
Байбеков напомнил, что 2 года назад завершилось строительство КМ TOWER PLAZA – визитной карточки его завода. Сегодня панели KM PRECAST используются при возведении “КМ Анкудиновский Парк” и других жилых комплексов.
Экскурсию по предприятию проводил архитектор проектов группы компаний “Каркас Монолит” Максим Горев. Он рассказал, что современные панели значительно лучше по качеству тех, что выпускались раньше. Не зря их гарантийный срок службы превышает 70 лет.
Побывала на заводе и министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова. Она особо отметила стандарты качества, установленные группой компаний “Каркас Монолит”, в том числе на собственном производстве. Показанная гостям предприятия технология позволяет за несколько недель собрать фасад здания. Это крайне важно, особенно с учётом необходимости наращивания темпов жилищного строительства.