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В Нижнем Тагиле — самое дорогое молоко в регионе

Сегодня, 14:14
Фото: TagilCity.ru

Нижний Тагил стал лидером по стоимости молока в регионе за октябрь

С января по октябрь 2022 года средняя цена на молоко в Свердловской области выросла с 58,52 рубля до 66,17 рубля. Подорожание составило более 13%. В прошедшем месяце самое дорогое молоко было в Нижнем Тагиле.

По данным специалистов Свердловскстата, самая высокая цена на молоко в октябре была зарегистрирована в Нижнем Тагиле. Литр продукта обходился покупателям в среднем в 66,94 рубля, тогда как в сентябре оно стоило 66,5 рубля.

Жители Екатеринбурга могли приобрести молоко в магазинах за 66,5 рубля, а в Первоуральске — за 65,58 рубля. Немного дешевле за литр платили серовчане, там средняя цена на него составила 65,53 рубля.

Самая низкая цена на продукт, по статистике, зафиксирована в Каменске-Уральском, а именно 65,07 рубля. Данные приведены на конец октября.

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