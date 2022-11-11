В Нижнем Тагиле — самое дорогое молоко в регионе

По данным специалистов Свердловскстата, самая высокая цена на молоко в октябре была зарегистрирована в Нижнем Тагиле. Литр продукта обходился покупателям в среднем в 66,94 рубля, тогда как в сентябре оно стоило 66,5 рубля.
Жители Екатеринбурга могли приобрести молоко в магазинах за 66,5 рубля, а в Первоуральске — за 65,58 рубля. Немного дешевле за литр платили серовчане, там средняя цена на него составила 65,53 рубля.
Самая низкая цена на продукт, по статистике, зафиксирована в Каменске-Уральском, а именно 65,07 рубля. Данные приведены на конец октября.