В Нижнем Тагиле — самое дорогое молоко в регионе

Нижний Тагил стал лидером по стоимости молока в регионе за октябрь

С января по октябрь 2022 года средняя цена на молоко в Свердловской области выросла с 58,52 рубля до 66,17 рубля. Подорожание составило более 13%. В прошедшем месяце самое дорогое молоко было в Нижнем Тагиле.