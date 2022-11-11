Житель Нижнего Тагила зарезал нового знакомого и забыл, где оставил труп

Когда осужденный заметил, что оппонент скончался, то сам пришел в полицию и написал явку с повинной. Однако адрес мужчина не запомнил, так как ранее в этом районе не бывал. Совместно с полицейскими осужденный участвовал в поиске квартиры, где случилось происшествие. В результате она была обнаружена.