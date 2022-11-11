Житель Нижнего Тагила зарезал нового знакомого и забыл, где оставил труп

Следствие установило, что в ночь с 8 на 9 февраля 2022 года, мужчина познакомился с тагильчанином. Вместе они отправились к нему домой в квартиру на улице Победы, где распивали спиртное. В какой-то момент мужчины поссорились. Потерпевший нелицеприятно высказался о сожительнице осужденного. В результате он нанес хозяину квартиры два удара ножом в грудь. Мужчина скончался на месте.
Когда осужденный заметил, что оппонент скончался, то сам пришел в полицию и написал явку с повинной. Однако адрес мужчина не запомнил, так как ранее в этом районе не бывал. Совместно с полицейскими осужденный участвовал в поиске квартиры, где случилось происшествие. В результате она была обнаружена.
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила, с учетом позиции гособвинения, личности осужденного и смягчающих обстоятельств назначил мужчине 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.