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Жители севера Свердловской области присоединились к акции #Бумбатл

Сегодня, 08:41
Фото: пресс-служба компании "Рифей"
Студенты Красноуральского многопрофильного техникума сдали 175 килограммов макулатуры в рамках всероссийской акции #Бумбатл. Вывезти вторсырье им помог региональный оператор «Рифей».

Студенты и преподаватели техникума в Красноуральске второй год принимают участие в акции #Бумбатл. На этот раз к сбору макулатуры присоединились 15 групп студентов и 20 преподавателей. Самыми активными стали будущие сварщики и автомеханики.

Мы видим, как в малых городах Свердловской области растет запрос на экологичный образ жизни. При этом возможности осуществлять сортировку отходов с гарантированной передачей отобранного сырья на переработку существенно ограничены. Поэтому региональный оператор продолжает поддерживать подобные акции, помогая транспортировать собранное вторсырье в официальные пункты приема, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Фото: пресс-служба компании "Рифей"

Напомним, всероссийская экоакция «Бумбатл», которая создана в поддержку нацпроекта «Экология», проходит с 15 сентября по 15 ноября. Победителей и участников конкурса по сбору макулатуру ждут призы.

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#Ульяна Савина#Новости УрФО#Экология#Акция#Отходы#Рифей#Красноуральск
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