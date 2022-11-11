Жители севера Свердловской области присоединились к акции #Бумбатл

Студенты и преподаватели техникума в Красноуральске второй год принимают участие в акции #Бумбатл. На этот раз к сбору макулатуры присоединились 15 групп студентов и 20 преподавателей. Самыми активными стали будущие сварщики и автомеханики.
Мы видим, как в малых городах Свердловской области растет запрос на экологичный образ жизни. При этом возможности осуществлять сортировку отходов с гарантированной передачей отобранного сырья на переработку существенно ограничены. Поэтому региональный оператор продолжает поддерживать подобные акции, помогая транспортировать собранное вторсырье в официальные пункты приема, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Напомним, всероссийская экоакция «Бумбатл», которая создана в поддержку нацпроекта «Экология», проходит с 15 сентября по 15 ноября. Победителей и участников конкурса по сбору макулатуру ждут призы.