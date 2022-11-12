«Был лидером, всегда что-то напевал»: в Тагиле учитель рассказала о погибшем на СВО

19 сентября в ходе проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Нижнего Тагила Егор Миронов. Прощание с ним состоится 14 ноября в 14:30 в Реквием на Челюскинцев. Тело военного будет кремировано. Об этом TagilCity.ru рассказала классная руководительница погибшего.
Егор окончил школу №30 в 2001 году. Выпуск того года очень запомнился классному руководителю Елене Владимировне Бровиной. Она рассказала, что в школе Егор был лидером класса и главным активистом – участвовал во всех мероприятиях и важных школьных активностях.
Тот класс был очень дружным, спокойным. У Егора была активная жизненная позиция, во всех мероприятиях он участвовал. Он любил все время что-то напевать. Ребята его очень тепло вспоминают. Никакие материальные блага его не интересовали, — рассказала Елена Бровина в беседе с TagilCity.ru.
Посмертно Егора Миронова наградили Орденом мужества. Подробности того, как он погиб, не разглашаются.