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«Был лидером, всегда что-то напевал»: в Тагиле учитель рассказала о погибшем на СВО

Сегодня, 09:40
Фото: 1MI

Еще один военнослужащий из Нижнего Тагила погиб на спецоперации

В Нижнем Тагиле похоронят погибшего на спецоперации местного жителя. Классная руководительница рассказала, каким тагильчанин был в школе.

19 сентября в ходе проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Нижнего Тагила Егор Миронов. Прощание с ним состоится 14 ноября в 14:30 в Реквием на Челюскинцев. Тело военного будет кремировано. Об этом TagilCity.ru рассказала классная руководительница погибшего.

Фото: соцсети Станислава Волкова

Егор окончил школу №30 в 2001 году. Выпуск того года очень запомнился классному руководителю Елене Владимировне Бровиной. Она рассказала, что в школе Егор был лидером класса и главным активистом – участвовал во всех мероприятиях и важных школьных активностях.

Тот класс был очень дружным, спокойным. У Егора была активная жизненная позиция, во всех мероприятиях он участвовал. Он любил все время что-то напевать. Ребята его очень тепло вспоминают. Никакие материальные блага его не интересовали, —   рассказала Елена Бровина в беседе с TagilCity.ru.
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Посмертно Егора Миронова наградили Орденом мужества. Подробности того, как он погиб, не разглашаются.

#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Погиб#Солдат#Спецоперация#Эксклюзив#Операция на Украине
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