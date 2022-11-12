«Был лидером, всегда что-то напевал»: в Тагиле учитель рассказала о погибшем на СВО

Егор окончил школу №30 в 2001 году. Выпуск того года очень запомнился классному руководителю Елене Владимировне Бровиной. Она рассказала, что в школе Егор был лидером класса и главным активистом – участвовал во всех мероприятиях и важных школьных активностях.