Депутата из Свердловской области обстреляли в зоне СВО во время доставки помощи

По словам самого пострадавшего, ему и его команде удалось выжить благодаря стечению ряда обстоятельств: собранность водителя, холодное мышление и удача (стреляющие промахнулись), сообщает «КП-Екатеринбург»



В результате посылки парламентарий все же смог передать. С ним в команде ехал отец одного из военных из Белгородской области. Они встретились после разлуки в полтора месяца.