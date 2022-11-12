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Депутата из Свердловской области обстреляли в зоне СВО во время доставки помощи

Сегодня, 08:51
Фото: 1MI
Депутата Думы Каменского района Свердловской области Алексея Кузнецова обстреляли в зоне спецоперации из миномета. Он вез солдатам гуманитарную помощь.

По словам самого пострадавшего, ему и его команде удалось выжить благодаря стечению ряда обстоятельств: собранность водителя, холодное мышление и удача (стреляющие промахнулись), сообщает «КП-Екатеринбург»

В результате посылки парламентарий все же смог передать. С ним в команде ехал отец одного из военных из Белгородской области. Они встретились после разлуки в полтора месяца.

Алексей Кузнецов добавил, что, если бы их водитель испугался, все могло бы сложиться иначе, ведь тормозить во время минометного обстрела нельзя — нужно продолжать движение вперед.

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К настоящему моменту депутат уже вернулся домой. Сейчас он готовится к следующей поездке.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Депутат#СВО#Обстрел#Гуманитарная помощь
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