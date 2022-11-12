Депутата из Свердловской области обстреляли в зоне СВО во время доставки помощи

По словам самого пострадавшего, ему и его команде удалось выжить благодаря стечению ряда обстоятельств: собранность водителя, холодное мышление и удача (стреляющие промахнулись), сообщает «КП-Екатеринбург»
В результате посылки парламентарий все же смог передать. С ним в команде ехал отец одного из военных из Белгородской области. Они встретились после разлуки в полтора месяца.
Алексей Кузнецов добавил, что, если бы их водитель испугался, все могло бы сложиться иначе, ведь тормозить во время минометного обстрела нельзя — нужно продолжать движение вперед.
К настоящему моменту депутат уже вернулся домой. Сейчас он готовится к следующей поездке.