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Дети из Тагила сняли 11 короткометражек и репортажей для показа в кинотеатре

Сегодня, 07:35
Фото: «Нижний Тагил - это моя земля!»
Дети из Нижнего Тагила сняли фильмы в рамках проекта «Нижний Тагил. Это моя земля — городские легенды». В кинотеатре «Родина 3D» 11 ноября прошел показ фильмов. На сеансе присутствовали более ста местных жителей.

Большую часть кинофильмов сняли тинейджеры, которые предварительно прошли курсы обучения. Сперва ребята посещали уроки в очном формате, а затем и в дистанционном. Об этом сообщают организаторы фестиваля «Нижний Тагил — это моя земля!».

Фото: «Нижний Тагил - это моя земля!»

Членами жюри, а также наставниками, выступили Павел Морозов, Антон Михалев, Александр Замураев и Олег Ракович (член союза кинематографистов). Участникам вручили призы. Среди них были сумки для ноутбуков и фотоаппаратов, экшн-камеры, кольцевые лампы, петличные микрофоны, беспроводные наушники и Bluetooth-колонки. 

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Вскоре должен состояться завершающий этап соревнования. Это будет онлайн-показ.  Кинофильмы, снятые подростками, выложат в соцсетях. По условиям конкурса, кино должно набрать не менее 50 тысяч просмотров в сети. 

Отмечается, что проект «Нижний Тагил. Это моя земля — городские легенды» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

#Елена Озерова#Нижний Тагил#Кино#Кинопоказ#Подростки#Город
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