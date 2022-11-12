Дети из Тагила сняли 11 короткометражек и репортажей для показа в кинотеатре

Большую часть кинофильмов сняли тинейджеры, которые предварительно прошли курсы обучения. Сперва ребята посещали уроки в очном формате, а затем и в дистанционном. Об этом сообщают организаторы фестиваля «Нижний Тагил — это моя земля!».
Членами жюри, а также наставниками, выступили Павел Морозов, Антон Михалев, Александр Замураев и Олег Ракович (член союза кинематографистов). Участникам вручили призы. Среди них были сумки для ноутбуков и фотоаппаратов, экшн-камеры, кольцевые лампы, петличные микрофоны, беспроводные наушники и Bluetooth-колонки.
Вскоре должен состояться завершающий этап соревнования. Это будет онлайн-показ. Кинофильмы, снятые подростками, выложат в соцсетях. По условиям конкурса, кино должно набрать не менее 50 тысяч просмотров в сети.
Отмечается, что проект «Нижний Тагил. Это моя земля — городские легенды» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.