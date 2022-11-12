Дети из Тагила сняли 11 короткометражек и репортажей для показа в кинотеатре

Большую часть кинофильмов сняли тинейджеры, которые предварительно прошли курсы обучения. Сперва ребята посещали уроки в очном формате, а затем и в дистанционном. Об этом сообщают организаторы фестиваля «Нижний Тагил — это моя земля!».