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Девочка пострадала в ДТП с мусоровозом на въезде в Нижний Тагил

Сегодня, 11:58
Фото: 1MI
КАМАЗ и Lada Granta столкнулись на подъезде к Нижнему Тагилу. В результате травмы получила 10-летняя пассажирка.

Авария произошла 10 ноября примерно в14:00 на Северном подъезде к Нижнему Тагилу, сообщают ИА «Все новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.

За рулем большегруза находился 49-летний мужчина. Выехав на дорогу, он не уступил проезд отечественной машине, направлявшейся в сторону Кушвы. В результате пострадала 10-летняя девочка, которая сидела в детском кресле.

В медучреждении девочке поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и повреждение связок голеностопа. Оказав ей помощь, ребенка отпустили домой.

Стали известны подробности ДТП на крыльце магазина в Нижнем Тагиле
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Водитель фуры имеет стаж вождения 30 лет. Он пояснил, что легковой автомобиль не заметил. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ (нарушение правил маневрирования) и по статье 12.5 КоАП РФ (управление автомобилем с неисправностями).

#Елена Озерова#Новости УрФО#Авария#ДТП#Травмы#ДТП с участием детей
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