Девочка пострадала в ДТП с мусоровозом на въезде в Нижний Тагил

Авария произошла 10 ноября примерно в14:00 на Северном подъезде к Нижнему Тагилу, сообщают ИА «Все новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
За рулем большегруза находился 49-летний мужчина. Выехав на дорогу, он не уступил проезд отечественной машине, направлявшейся в сторону Кушвы. В результате пострадала 10-летняя девочка, которая сидела в детском кресле.
В медучреждении девочке поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и повреждение связок голеностопа. Оказав ей помощь, ребенка отпустили домой.
Водитель фуры имеет стаж вождения 30 лет. Он пояснил, что легковой автомобиль не заметил. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ (нарушение правил маневрирования) и по статье 12.5 КоАП РФ (управление автомобилем с неисправностями).