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Корпус детсада №10 в Нижних Сергах закроют посреди учебного года

Сегодня, 13:23
Фото: 1MI
В Нижних Сергах закрывают второй корпус детского сада №10. Родители ребят переживают о том, зачем учреждение закрывают и куда им теперь водить детей.

Родители рассказали, что детсад находится в центре города. Это очень удобно для многих, даже тех, кто возит сюда детей издалека. Например, одна из родительниц Наталья Никифорова, едет в Нижние Серги за 7 км. Сперва она отводит ребенка в садик, а потом уже едет на работу из этой удобной точки, пишет Е1.

Родители полагают, что вместо садика там разместится школа искусств. А оповестили их за два месяца, добавила Наталья.

Заведующая детским садом Ирина Яремчук пояснила, что детей переведут в соседний корпус №1, до которого от второго корпуса идти всего несколько минут. Она добавила, что все воспитательницы продолжат здесь работать.

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Причиной переезда послужило то, что в данном корпусе есть всего три группы дошкольников, в то время как в корпусе №1 – 13. Содержать целый корпус ради трех групп невыгодно, поэтому они решили переметить детей в первый корпус.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Детсад#Корпус#Дети#Родители
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