Корпус детсада №10 в Нижних Сергах закроют посреди учебного года

Родители рассказали, что детсад находится в центре города. Это очень удобно для многих, даже тех, кто возит сюда детей издалека. Например, одна из родительниц Наталья Никифорова, едет в Нижние Серги за 7 км. Сперва она отводит ребенка в садик, а потом уже едет на работу из этой удобной точки, пишет Е1.



Родители полагают, что вместо садика там разместится школа искусств. А оповестили их за два месяца, добавила Наталья.



Заведующая детским садом Ирина Яремчук пояснила, что детей переведут в соседний корпус №1, до которого от второго корпуса идти всего несколько минут. Она добавила, что все воспитательницы продолжат здесь работать.