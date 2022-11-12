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Посещаемость в торговых центрах Свердловской области упала на 11% за год

Сегодня, 12:39
Фото: 1MI
Жители Свердловской области стали реже посещать торговые центры. Посещаемость упала на 11% за год. Показатель сравнивался с прошлым годом.

Исследование провела фирма Focus Technologies Mall Index. А если сравнивать нынешний год с 2019-м, то посещаемость стала ниже на 23%, сообщает «КоммерсантЪ-Урал».

По словам главы направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев, посетители ТЦ последнее время стали экономить, поэтому реже посещают бутики, супермаркеты, кинотеатры и прочее.

Также он добавил, что причина на то - падение заработков жителей и сократившееся количество магазинов известных международных брендов.

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Ранее, в октябре, посещаемость ТЦ Екатеринбурга упала на 19%. А средний чек снизился незначительно.

#Елена Озерова#Свободное время#Новости УрФО#ТРЦ#Торговые центры#Посещаемость
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