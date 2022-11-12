Стали известны подробности ДТП на крыльце магазина в Нижнем Тагиле

Водитель автомобиля Nissan вылетел на тротуар и врезался в крыльцо магазина на перекрестке улицы Карла Маркса и проспекта Мира в Нижнем Тагиле. Подписчики TagilCity.ru прислали видео, на котором разбитая иномарка стоит рядом с магазином «Антураж». Теперь стали известны подробности этой аварии.