Стали известны подробности ДТП на крыльце магазина в Нижнем Тагиле

Водитель автомобиля Nissan вылетел на тротуар и врезался в крыльцо магазина на перекрестке улицы Карла Маркса и проспекта Мира в Нижнем Тагиле. Подписчики TagilCity.ru прислали видео, на котором разбитая иномарка стоит рядом с магазином «Антураж». Теперь стали известны подробности этой аварии.
За рулем автомобиля Nissan Almera находился 38-летний мужчина. Он ехал со стороны улицы Газетной по проспекту Мира. Об этом TagilCity.ru рассказали в ГИБДД по Нижнему Тагилу.
Проезжая на желтый, запрещающий сигнал светофора, он не предоставил преимущества автомобили Mitsubishi под управлением 35-летнего мужчины, который поворачивал налево с проспекта Мира на перекрестке Мира – Карла Маркса, — добавили TagilCity.ru в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В результате аварии никто не пострадал.
Напомним, что в вечер ЧП около аварии столпились очевидцы. Они сообщали, что на месте работали сотрудники ГИБДД.