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Стали известны подробности ДТП на крыльце магазина в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:48
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле рассказали подробности аварии с иномаркой на крыльце автомобиля. Выяснилось, что сперва две машины столкнулись на пересечении проспекта Мира и улицы Карла Маркса. ЧП произошло 11 ноября в 17.20.

Водитель автомобиля Nissan вылетел на тротуар и врезался в крыльцо магазина на перекрестке улицы Карла Маркса и проспекта Мира в Нижнем Тагиле. Подписчики TagilCity.ru прислали видео, на котором разбитая иномарка стоит рядом с магазином «Антураж». Теперь стали известны подробности этой аварии.

За рулем автомобиля Nissan Almera находился 38-летний мужчина. Он ехал со стороны улицы Газетной по проспекту Мира. Об этом TagilCity.ru рассказали в ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Проезжая на желтый, запрещающий сигнал светофора, он не предоставил преимущества автомобили Mitsubishi под управлением 35-летнего мужчины, который поворачивал налево с проспекта Мира на перекрестке Мира – Карла Маркса, — добавили TagilCity.ru в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

В результате аварии никто не пострадал.

Nissan протаранил крыльцо магазина в центре Нижнего Тагила
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Напомним, что в вечер ЧП около аварии столпились очевидцы. Они сообщали, что на месте работали сотрудники ГИБДД.

#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Авария#Перекресток#Эксклюзив
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