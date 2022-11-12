Строительство кремниевого завода в Верхней Салде: «Силарус» отвечает на вопросы

Одно из основных достоинств микрокремнезема состоит в том, что его использование при производстве бетона существенно снижает количество затраченного цемента. Кроме того, специалисты отмечают, что срок эксплуатации бетонов с добавлением микрокремнезема по сравнению с обычными материалами увеличивается в 2-3 раза. К достоинствам материала также можно отнести и то, что он радиационно- и гигиенически безопасен. В Европе и США он активно применятся в строительстве с вовлечением его в бетоны нового поколения со специальными свойствами, а именно: