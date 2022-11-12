Строительство кремниевого завода в Верхней Салде: «Силарус» отвечает на вопросы

30 октября в Верхней Салде закончились общественные обсуждения предварительных материалов ОВОС по проекту строительства завода по производству технического кремния. В ходе обсуждений в адрес компании поступило более 100 вопросов на тему безопасности производства, особенностях технологического процесса, наборе персонала и прочем. Для того, чтобы у жителей региона была полная информация о современном производстве технического кремния, представители «Силаруса» ответили на самые популярные вопросы.
Согласно проекту, канализация проходит через отделение приема и хранения шихты, дозирования шихты, производство. Почему отсутствует очистка сточных вод от тяжелых металлов, находящихся в шихте (свинец, медь, кадмий и др.)?
Согласно проекту, сырьевые материалы хранятся в крытом складе, а древесный уголь расфасован в биг-бэги. Использование воды для подготовки сырьевых материалов, в том числе их промывки, не предусмотрено. Далее по технологической цепочке контакт с водой на предусмотрен ни во время восстановительной плавки, но во время переработки и хранения товарных продуктов. Другими словами, промывка или какое-либо смачивание не требуется. Сырьевые материалы не контактируют с водой.
В строениях отделения приема и хранения шихты, дозирования шихты, производства и готовой продукции имеются помещения для обеспечения бытовых условий для персонала. Именно для них и предусматривается подвод питьевой воды и отвод хозяйственно-бытовой канализации, которая выводится в очистные системы ОЭЗ «Титановая долина».
Куда будут утилизироваться сточные воды? Откуда будет производиться подача питьевой воды?
Технология производства технического кремния — сухой горячий процесс. Образование жидких отходов в технологическом процессе не предусматривается.
Сточные воды завода образуются двух видов:
— хозяйственно-бытовые — направляются в очистную систему ОЭЗ «Титановая долина».
— производственно-ливневые (это сбор и трехступенчатая очистка дождевой и талой вод со всей территории завода) направляются в систему ливневой канализации ОЭЗ «Титановая долина».
Подача питьевой воды будет производиться по сетям хозяйственно-питьевого водопровода особой экономической зоны, которые рассчитаны на обеспечение водой всех резидентов. Особо подчеркнем, что системы охлаждения оборудования потребляют не питьевую, а техническую воду, которая поставляется по отдельным трубопроводам и подготавливается уже на заводе.
В материалах заявлено, что сточные воды завода образуются двух видов: хозяйственно-бытовые и производственно-ливневые. А к какому типу вы относите техническую воду после охлаждения оборудования? И куда затем она направляется, ведь таких очистных сооружений, как на ВСМПО, в ОЭЗ «Титановая долина» нет.
Техническая вода после охлаждения оборудования не утилизируется. Оборудование печей охлаждается по двухконтурной замкнутой схеме. Закрытый контур, состоящий из трубопроводов и насосов, служит для циркуляции специально очищенной воды, охлаждающей оборудование. Поскольку контур закрытый, система не теряет воду и ее количество постоянно.
Открытый контур состоит из трубопроводов, насосов и градирен, в которых охлаждается вода. Данный процесс происходит за счет испарения части воды, поэтому ее объем в открытом контуре постоянно требуется пополнять. Пополнение происходит за счет технической воды, которая уже на заводе проходит подготовку. Это стандартная схема водооборота современных предприятий.
Проектом предусмотрено, что в случае необходимости вывода части воды из градирен, она проходит систему ЛОС, очищается до чистоты воды рыбохозяйственных водоемов и может быть возвращена в открытый контур охлаждения. Учитывая стоимость водных ресурсов, это проектное решение весьма ценно для предприятия. Таким образом, техническая вода для охлаждения оборудования остается в замкнутой системе водооборота и сброс в системы канализации не требуется.
Почему отсутствуют сведения о качестве сбрасываемых сточных вод от завода Силарус, а также об эффективности очистки ЛОС?
Технология производства технического кремния — сухой горячий процесс. Образование жидких отходов в технологическом процессе не предусматривается. На предприятии предполагается наличие лишь хозяйственно-бытовых сточных вод, а также производственно-ливневых, которые после сбора и очистки направляются в систему ливневой канализации ОЭЗ «Титановая долина». При этом качество очищенных ливневых сточных вод должно соответствовать требованиям законодательства, поэтому талые и дождевые воды, собираемые на территории предприятия, направляются на собственные локальные очистные сооружения (ЛОС).
Две установки ЛОС предприятия состоят из резервуаров-накопителей и трехступенчатой системы очистки:
— пескоулавливание — удаление песка и других частиц;
— отстаивание и коалесценция — осаждение механических примесей и нефтепродуктов;
— фильтрация (сорбция) — глубокая очистка воды от растворенных органических веществ.
После очистки вода направляется в блок ультрафиолетового обеззараживания.
В трехступенчатой очистной системе уловленная вода очищается до степени чистоты, установленной для рыбохозяйственных водоемов. После очистки часть воды возвращается в систему градирен для компенсации испарения. Излишки очищенной воды направляются в систему ливневой канализации ОЭЗ.
В справочнике ИТС-11 наибольшая эффективность очистки рукавных фильтров — 99%. Обоснуйте, пожалуйста, принятую в проекте эффективность.
В Справочнике наилучших доступных технологий ИТС-11-2019 указаны нижние границы параметров оборудования, допустимого для оснащения производства. Те фильтры, которые используют российские заводы (СМЦ, ФРНК, ФРИА) — это оборудование разработки советских времен. За последние десятилетия появилось новое, более современное и эффективное оборудование. Справочник считает наилучшей технологией остаточную запыленность очищенного воздуха менее 20 мг в одном квадратном метре воздуха. Используемые в проекте материалы рукавных фильтров позволяют достигать остаточную запыленность менее 10 мг, что соответствует данному Справочнику.
Не только за рубежом, но и в РФ, имеются компании, выпускающие очистные установки со степенью очистки более 99%. К примеру, компании STRADA, Совплим. Компания «Совплим» выпускает аспирационные системы серии SFS, которые обеспечивают улавливание пыли размером от 0,1 мкм. Все эти данные доступны на сайтах компаний.
В документах заявлено, что микрокремнезем — это продукция вашего предприятия, как и технический кремний. Хотя данное вещество считается производственным отходом. Почему вы относите его к продукции? И необходима ли эта продукция нашей стране?
На самом деле корректным является значение 18,2 тысяч тонн микрокремнезема в год (именно такое количество указано в материалах ОВОС.
Микрокремнезем (микросилика) — одно из самых известных сегодня пуццолановых веществ, которое активно применяется в стройиндустрии. Добавление микрокремнезема позволяет получать бетоны с повышенными эксплуатационными характеристиками, такими как прочность, сульфатостойкость, морозо- и химическая стойкость, снижение водо- и газопроницаемости, сопротивляемость агрессивным техногенным воздействиям. Наряду с этим, микрокремнезем применяется в производстве сухих строительных смесей, удобрений, огнеупорной и резинотехнической промышленности. Микрокремнезем используется и в металлургической промышленности, в частности, как утеплитель сталеразливочных и промежуточных ковшей при разливке стали и как компонент при производстве огнеупоров и огнеупорных масс. Наиболее быстро растет применение микросилики нефтегазовой отраслью, на долю которой приходится около 20% от общей доли рынка.
Одно из основных достоинств микрокремнезема состоит в том, что его использование при производстве бетона существенно снижает количество затраченного цемента. Кроме того, специалисты отмечают, что срок эксплуатации бетонов с добавлением микрокремнезема по сравнению с обычными материалами увеличивается в 2-3 раза. К достоинствам материала также можно отнести и то, что он радиационно- и гигиенически безопасен. В Европе и США он активно применятся в строительстве с вовлечением его в бетоны нового поколения со специальными свойствами, а именно:
— получение сверхвысокопрочных и высокопрочных бетонов (прочность на сжатие 80-100 МПа, марка по водонепроницаемости выше W16);
— получение бетонов повышенной долговечности (стойкости к сульфатной и хлоридной агрессии, воздействию слабых кислот, морской воде, низким и высоким температурам).
Долгие годы на отечественных кремниевых производствах применялась газоочистка мокрого типа или же не применялась вообще. В связи с этим микрокремнезем (в виде жидкого раствора или прямого выброса из трубы) невозможно было использовать в дальнейшем, поэтому его относили к производственным отходам. Ранее РФ закупала такой материал за рубежом. С появлением в Каменске-Уральском сухой газоочистки появился внутренний рынок этого продукта и потребители, а направления его использования растут.
Сегодня лидерами в мировом производстве микрокремнезема являются Китай, Норвегия, ЮАР, США, Канада, Испания и Франция. В США ежегодно производится около 130 тысяч тонн микросилики, в Норвегии — 120 тысяч тонн. Крупнейшими предприятиями-производителями являются Elkem (Норвегия) и Ferroglobe (Франция). На долю этих двух компаний приходится около 35% производства. И именно компания Elkem является основным поставщиком импортной продукции на российский рынок. В 2021 году потребление микрокремнезема в РФ выросло и составило 109 тысяч тонн.
Почему отсутствует оценка выбросов микрокремнезема при загрузке, транспортировке и хранении?
Уловленный в газоочистной установке микрокремнезем пневмотранспортом подается в накопительные силосы узла затаривания биг-бэгов, оснащаемого местной аспирацией. Микрокремнезем затаривается в герметичные мягкие контейнера типа биг-бэг и хранится в закрытом помещении до отгрузки потребителю. Система затаривания имеет механизм загрузки, позволяющий избежать пыление. Таким образом, предусмотренная технология загрузки, транспортировки и хранения микрокремнезема исключает выбросы пыли в атмосферу.
Федеральный классификационный каталог отходов в разделе «отходы производства кремния» содержит отходы (бой тиглей, просыпи угля, шихты, шлак и другое). Почему же все вышеперечисленные отходы отсутствуют в материалах ОВОС?
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» производственные отходы — это вещества, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению. Федеральный каталог отходов содержит перечень отходов, которые направляются на утилизацию или размещение на полигонах.
На проектируемом предприятии минимизированы просыпи и потери при перегрузках, предусмотрен закрытый склад, организована специальная система хранения шихтовых материалов, предусмотрена автоматическая подача шихты по закрытому тракту шихтоподачи. В случае образования просыпи сырьевых материалов, планируется возвращать их в производство, кремнийсодержащий материал (переплав, шлак с содержанием более 40% кремния) и микрокремнезем планируется реализовывать в качестве товарного продукта. Данные материалы не удаляются, как отходы, не утилизируются, а реализовываются в качестве продукта.
Что касается тиглей, то они не используются при производстве технического кремния, соответственно, и боя тиглей не будет.
К какой отрасли промышленности и какому классу опасности относится производство технического кремния? На основании чего рассчитана санитарно-защитная зона в 300 метров?
Производство технического кремния относится к металлургической промышленности и III классу опасности.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.½.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в редакции от 28.02.2022 устанавливают класс опасности промышленных объектов и производств и требования к размеру санитарно-защитных зон (п.1.4). Производство технического кремния не включено в санитарную классификацию (отсутствует в Приложении 1). Поэтому, согласно п. 4.8 — размер санитарно-защитной зоны определяется на основании расчетов с обязательным соблюдением требования п. 2.3.
Критерием для определения размера СЗЗ является непревышение на ее внешней границе и за ее пределами предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, а также предельно допустимых уровней (ПДУ) физического воздействия на атмосферный воздух. То есть за пределами СЗЗ предприятия не должно быть превышения установленных ПДК.
Расчет СЗЗ выполнен с учетом всех выбросов предприятия, их рассеивания, а также розы ветров и фоновых концентраций местности. Расчеты рассеивания произведены согласно МРР-2017 «Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе». Результаты расчета рассеивания показали, что максимальные концентрации вредных веществ с учетом фона в атмосферном воздухе на границе нормативной СЗЗ, в существующей и перспективной жилой зоне, садово-огороднических участках, а также в охранной зоне не будут превышать 1 ПДК, что соответствует санитарным нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений».
Согласно расчету, объект относится к 3 классу опасности, так как на расстоянии 300 метров соблюдается требование СанПиН 2.1.3684-21 («Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений») и нет превышения ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест.
При разработке предварительных материалов ОВОС не учтена роза ветров, какие программы использовались при составлении данных расчетов?
Оценка влияния проектируемого производства выполнялась с использованием лицензированных программных продуктов фирмы Интеграл для выполнения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере -УПРЗА Эколог 4.6, получивших сертификаты соответствия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (№ 0569836 от 01.03.21 г., № 0639669 от 25.04.21 г.), имеющих положительное заключение Росгидромета (№ 01-06646/22и от 22.07.22 г.) на использование при оценке влияния различных объектов, а также положительное заключение ФГУП «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук».
Расчет оценки влияния планируемого к размещению завода технического кремния выполнен с учетом полученных данных по климатическим и фоновым характеристикам района проектирования, предоставленных ФГБУ «Уральское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с учетом многовариантных расчетов концентраций в расчетных точках на местности при различных направлениях и скоростях ветра, в том числе учтены и наиболее частые направления ветра.
При оценке воздействия учитывался фоновый уровень загрязнения района проектирования. Было определено, что он не превышает гигиенических критериев, что соответствует требованиям санитарного законодательства, запрещающего размещение новых промышленных объектов и производств на территории с превышением показателей фона выше гигиенических нормативов.
Проверено ли оборудование, которое будет применяться в производстве кремния?
Аналогичное оборудование используется на заводах в Европе (Франция, Испания, Норвегия, Германия), Австралия, США, Китай. Все поставляемое оборудование будет соответствовать всем правовым нормам, применимым техническим стандартам и требованиям безопасности, применяемым в Российской Федерации.
Почему проект еще не прошел экологическую экспертизу?
По отношению к данному проекту законодательство предусматривает государственную экологическую экспертизу проекта и государственную экспертизу проектной документации. Подать документацию на экспертизу можно только после разработки проектной документации и проведения общественных обсуждений.
В материалах ОВОС указано, что у предприятия 22 вида отходов и все не вредны? Неужели бывает?
Согласно расчетам, в материалах ОВОС обозначено образование 22 наименований отходов предприятия, а также степень воздействия на состояние окружающей среды.
В зависимости от степени воздействия на окружающую среду законодательство предусматривает несколько классов опасности отходов. В зависимости от класса предусматривается соответствующий способ обращения, хранения и утилизации.
Отходов непосредственно от производства не предусматривается, поскольку все образующиеся в процессе материалы являются товарным продуктом, либо возвращаются в процесс.
На заводе образуются следующие отходы:
Как видно из перечня, указанные виды отходов окружают нас в обычной жизни. ОВОСом никогда не утверждалось, что отходы безвредны, однако при соответствующем с ними обращении, степень воздействия на окружающую среду сводится к минимуму.
Компания «Силарус» признательна всем активным гражданам за проявленный интерес к проекту и напоминает, что всегда открыта к диалогу с населением. В настоящее время мы готовим пакет документов для прохождения государственной экологической экспертизы, - отметили специалисты компании.