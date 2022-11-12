Свердловский пенсионер вырвал трубу в знак протеста и оставил без воды половину дома

82-летний пенсионер Павел Яковлевич отрезал трубу в своей квартире, из-за этого без водоснабжения остались некоторые жители дома №1 отключил по улице Достоевского, сообщают «Егоршинские вести из Артемовского».
Сделал это мужчина для того, чтобы выразить протест против коммунальных работников, которые прокладывали новую трубу для холодной воды через его гостиную.
У меня весь пол сгнил. Я им предлагал завести трубу через туалет, как и должно быть, — рассказал дедушка.
Пенсионер переживал, что из-за данных работ может обрушиться угол его дома.