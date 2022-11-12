И на фоне этих персонажей в мужских костюмах чище и смелее всех в своем стремлении любить в итоге выглядит Юлий Карандышев (Илья Головин). Да, он хочет жениться на Ларисе с целью стать ровней «светским львам» с берегов Золотого кольца России. Но в результате он больше всех думает о судьбе девушки, пытаясь увезти ее из этого общества. Ведь даже собственная мать Харитина Огудалова (Елена Макарова) холодно и даже с неким мстительным удовольствием наблюдает за трагедией дочери, попутно выторговывая внимание Кнурова и его деньги на свадебный гардероб для Ларисы.