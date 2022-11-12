Действие разворачивается в наши дни, но время в спектакле не имеет границ: в начале зрителя встречают танцующие Мэрилин Монро, прибытия Паратова на пристани ожидают цыгане в костюмах Adidas, Лариса Огудалова (Екатерина Сысоева) носит платье со сверкающими пайетками, а Карандышев в момент ухода любимой рисует на лице улыбку в стиле Джокера.
Музыка, а точнее в целом звуковое сопровождение тоже пронизывает десятилетия. «Мохнатый шмель» под гитару, мужской cover на «Музыка нас связала», французские хиты и невероятно наэлектризованная сцена любви на «Ласточке».
Отдельного восхищения заслуживают и декорации. Больше десятка зеркал во весь рост человека, с лампами по периметру — и каждый герой периодически замирает у зеркала. Чтобы что-то увидеть, узнать про себя, разглядеть свою суть. И ужаснуться увиденному. Но не все способны на это: для кого-то зеркало — лишь способ полюбоваться своим творением, многими годами создания образа, который у зрителя в итоге не вызывает ни симпатии, ни сочувствия.
Карусель в центре сцены — видели ли вы такое в тагильском театре? Цепи на карусели — еще одна метафора. Как и сами качели, которые по кругу несут героев — но не к мечте, а возвращают на то же место, к тем же людям.
В местном кафе «Париж» на бизнес-ланч за 150 рублей подают блюдо — «Бесприданница». Так и написано на рекламном штендере в углу сцены. На все своя цена в этом городе на Волге.
Артисты воплотили россыпь ярких образов. Девушки, которые появляются перед в зрителями то в образе Монро (а она ведь тоже была трагически погибшей бесприданницей), то в роли официанток (место женщины на кухне?), то в свадебных платьях и размытым макияжем (словно утопленницы из Волги), — каждая из них бесприданница. В активном поиске, как сейчас говорят.
Здесь возникает образ эксплуатации женского тела, женской красоты (тот же конкурс красоты Хариты Огудаловой). Женщина как прислуга… Мы живем в очень жестокое, циничное время. И нам хотелось цинизма в персонаже Паратова, который осознанно встал на свой путь, — поясняет задумку художник-постановщик и художник по костюмам Дмитрий Разумов.
Да и сам Паратов (в тонком исполнении Данила Зинеева) — он тоже не имеет за душой многого, этому дельцу и самому приходится искать «выгодную партию». Променявший любимую (точно ли любил?) на золотые прииски, он приехал в город не к Ларисе, он продает теплоход. Ну и гуляет перед свадьбой, которая свяжет его по рукам и ногам. Цепями, как на той карусели.
Что может быть хорошего в человеке, который из-за денег бросил свою любовь, год не появлялся, не писал, а тут приехал продавать пароход и узнал, что она выходит замуж. И он приехал напоследок погулять! Право первой ночи!.. — восклицает художественный руководитель театра Игорь Булыгин.
Паратов выбрался с самых низов и хорошо понимает всю жесткость положения и что Кнуров и Вожеватов съедят его сразу, как только он проявит слабость. Он будет давить их, они будут давить его, а заодно задавят Ларису, между делом! Они продают пароходы, им не до этого. Самый циничный момент пьесы — это «орлянка» из-за поездки в Париж. Потому что если были бы чувства… А девочку просто разыграли! — говорит Игорь Булыгин.
Мокий Парменыч Кнуров (Василий Мещангин) в современном спортивном костюме и беспроводных наушниках, Василий Данилыч Вожеватов (Дмитрий Кибаров) в модных бриджах и гольфах, словно вот-вот отправится на поле играть в гольф, Робинзон (Максим Самсонов) в одежде из эко-меха и подростковыми аксессуарами — мужчины окружают местных дам разные.
Только вот первый женат (что не мешаем ему выиграть в споре Ларису и звать ее на полное содержание в Париж), второй слишком тщедушен, чтобы честно побороться за подругу детства, а третий — беспробудный пьяница, которого Паратов подобрал на каком-то острове голым и который не думает о девушках, а лишь ищет способ выпить на халяву.
О чем спектакль? Главное не «о чем», а куда. А бьем мы в сердце, бьем мы в разум. Александр Николаевич Островский — замечательный драматург, у него все непросто. Когда я читал в школе «Бесприданницу», для меня было непонятно, как можно покупать пароходы, я не понимал, что такое капитализм. Сейчас мы прекрасно знаем, что такое золотая молодежь и что такое уничтожить чью-то жизнь вот так, мимоходом, также как мы наступаем на цветок и не замечаем, что мы уничтожили красоту, — рассказывает Игорь Булыгин.
И на фоне этих персонажей в мужских костюмах чище и смелее всех в своем стремлении любить в итоге выглядит Юлий Карандышев (Илья Головин). Да, он хочет жениться на Ларисе с целью стать ровней «светским львам» с берегов Золотого кольца России. Но в результате он больше всех думает о судьбе девушки, пытаясь увезти ее из этого общества. Ведь даже собственная мать Харитина Огудалова (Елена Макарова) холодно и даже с неким мстительным удовольствием наблюдает за трагедией дочери, попутно выторговывая внимание Кнурова и его деньги на свадебный гардероб для Ларисы.
Спектакль про несчастных женщин. Он не дает никаких ответов, никаких рецептов. Каждый выбирает сам свою дорогу. Убил ли Ларису Карандышев или спас ее — это вам решать, — говорит художественный руководитель театра Игорь Булыгин.
Губернаторский грант на постановку спектакля Нижнетагильский драматический спектакль выиграл в 2021 году. На часть средств из пяти миллионов был поставлен спектакль «Озорник» (премьера прошла в сентябре), на вторую — создана «Бесприданница».