В Корпорации МСП рассказали о «выращивании» поставщиков из числа МСП

Директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что офсетные договоры помогут представителям малого и среднего предпринимательства развивать или создавать новые производства за счёт своих или заёмных средств. При этом в рамках договора компании обязуются несколько лет пользоваться товарами и услугами именно этих поставщиков. В настоящее время ведётся работа с заказчиками для определения их потребностей.