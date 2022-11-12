В Корпорации МСП рассказали о «выращивании» поставщиков из числа МСП

Заместитель главы Министерства экономического развития РФ Татьяна Илюшникова подчеркнула выгодность этой программы как для субъектов МСП, так и для крупного бизнеса и для страны в целом. Первые получают долгосрочные контракты с надежными компаниями. Вторые обеспечиваются отечественной продукцией. Что касается государства, оно получает технологическое развитие отраслей, требующих импортозамещения, а также новые рабочие места и налоговые отчисления.
Заинтересованность в программе выразили РЖД, «Ростех» и другие корпорации.
Изменения в законодательстве дают возможность заключать долгосрочные офсетные контракты в рамках 223-ФЗ по программе «выращивания». Оператором обеих программ выступает Корпорация МСП, сообщает ria.ru.
Директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что офсетные договоры помогут представителям малого и среднего предпринимательства развивать или создавать новые производства за счёт своих или заёмных средств. При этом в рамках договора компании обязуются несколько лет пользоваться товарами и услугами именно этих поставщиков. В настоящее время ведётся работа с заказчиками для определения их потребностей.
Исаевич, напомнил, что запустить механизм офсетных договоров поручил Владимир Путин на ПМЭФ-2022.
Госкомпании по программе «выращивания» будут создавать программы поддержки МСП, а также номенклатуру товаров и услуг. Корпорация МСП будет участвовать в отборе субъектов МСП для программы, для отобранных разработают индивидуальные карты развития.
На цифровой платформе МСП.РФ уже размещены запросы 27 крупнейших заказчиков. Предварительно на участие в пилотных проектах было подано 127 заявок от 59 субъектов МСП из 26 регионов.