Во всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе победу одержал тагильчанин

Юноша стал лучшим среди 200 борцов, приехавших из разных субъектов страны.
Мероприятие проводилось в 47-й раз в Кирове, спортсмены боролись с 7 по 9 ноября. Состязания посвящены памяти Сергея Кирова. Успехами воспитанника поделилась МБУ «СШОР № 3 имени А. А. Лопатина». Тренировал победителя Алексей Богданов.
Ранее стало известно, что весной текущего года пловец из Нижнего Тагила Никита Егоров стал третьим по результатам эстафеты 4Х200 метров вольным стилем на первенстве РФ по плаванию. Вместе с лауреатом участие в спортивном мероприятии принимали ещё два тагильчанина.