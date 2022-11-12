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Во всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе победу одержал тагильчанин

Сегодня, 03:51
Фото: 1MI

Спортсмен из Нижнего Тагила стал победителем всероссийских соревнований

Азиз Каримов победил всех и занял первое место на соревнованиях федерального масштаба в Кирове. Молодой человек занимается греко-римской борьбой в спортивной школе олимпийского резерва № 3 в Нижнем Тагиле.

Юноша стал лучшим среди 200 борцов, приехавших из разных субъектов страны.

Азиз Каримов занял первое место на пьедесталеАзиз Каримов занял первое место на пьедестале
Тагильчанин оставил соперников позадиТагильчанин оставил соперников позади
Азиз Каримов занял первое место на пьедестале
Фото: МБУ "СШОР № 3 имени А.А. Лопатина"

Мероприятие проводилось в 47-й раз в Кирове, спортсмены боролись с 7 по 9 ноября. Состязания посвящены памяти Сергея Кирова. Успехами воспитанника поделилась МБУ «СШОР № 3 имени А. А. Лопатина». Тренировал победителя Алексей Богданов.

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Ранее стало известно, что весной текущего года пловец из Нижнего Тагила Никита Егоров стал третьим по результатам эстафеты 4Х200 метров вольным стилем на первенстве РФ по плаванию. Вместе с лауреатом участие в спортивном мероприятии принимали ещё два тагильчанина.

#Анна Варнакина#Спорт#Нижний Тагил#Греко-римская борьба#Борьба#Спортсмены#Соревнования
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