Во всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе победу одержал тагильчанин

Ранее стало известно, что весной текущего года пловец из Нижнего Тагила Никита Егоров стал третьим по результатам эстафеты 4Х200 метров вольным стилем на первенстве РФ по плаванию. Вместе с лауреатом участие в спортивном мероприятии принимали ещё два тагильчанина.