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Врио военного комиссара Свердловской области отправлен в отставку

Сегодня, 08:20
Фото: 1MI
ВРИО военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков был отправлен в отставку Министерством обороны РФ. На его место назначили военного комиссара республики Марий Эл Юрия Аксенова.

Приказ об увольнении подписал Сергей Шойгу еще 4 ноября, пишет ЕАН, ссылаясь на Военный комиссариат Марий Эл.

По данным издания, мужчина остался служить в военкомате Свердловской области. Теперь он трудится в должности заместителя начальника.

Сергей Чирков – полковник. Он занимал кресло военкома Свердловской области чуть больше двух лет. Ранее эту должность занимал Игорь Лямин. Он был руководителем 10 лет.

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Юрий Аксенов родился на Украине, ранее он проходил службу в разных военкоматах региона. С 2020-го года он занимал должность военкома в Марий Эл.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Отставка#Военны#Военком
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