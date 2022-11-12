Врио военного комиссара Свердловской области отправлен в отставку

Приказ об увольнении подписал Сергей Шойгу еще 4 ноября, пишет ЕАН, ссылаясь на Военный комиссариат Марий Эл.
По данным издания, мужчина остался служить в военкомате Свердловской области. Теперь он трудится в должности заместителя начальника.
Сергей Чирков – полковник. Он занимал кресло военкома Свердловской области чуть больше двух лет. Ранее эту должность занимал Игорь Лямин. Он был руководителем 10 лет.
Юрий Аксенов родился на Украине, ранее он проходил службу в разных военкоматах региона. С 2020-го года он занимал должность военкома в Марий Эл.