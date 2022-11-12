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За презервативы и тряпки в унитазах УК в Екатеринбурге угрожает отключением ресурсов

Сегодня, 06:26
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местная жительница пожаловалась на то, что управляющая компания пригрозила жильцам отключить воду. Причиной послужили частые засоры канализации.

Жительница сфотографировала объявление, которое появилось на двери подъезда. В нем указано, что в связи с тем, что жители дома смывают в унитазы много посторонних предметов (средства личной гигиены и контрацепции, наполнитель для лотков котов и т.д.), происходят частые засоры канализации. Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург».

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Также в объявлении указано, что если подобное повторится еще раз, то всем им отключат воду. Женщина отметила, что управляющей компанией дома является «РЭМП ж/д района». Такое заявление с их стороны она назвала юридически опасным.

«Берите, это ваше»: активистка облила фекалиями приемную «Водоканала» в Первоуральске
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Напомним, ранее активистка из Первоуральска пришла в «Водоканал» с жалобой на затопление подвала и облила стол и компьютер работницы фекалиями. Ведро с зловониями у нее было при себе для доказательства имеющегося затопления. Женщина была недовольна медленной работой сотрудников организации по устранению этой проблемы.

#Елена Озерова
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