За презервативы и тряпки в унитазах УК в Екатеринбурге угрожает отключением ресурсов

Жительница сфотографировала объявление, которое появилось на двери подъезда. В нем указано, что в связи с тем, что жители дома смывают в унитазы много посторонних предметов (средства личной гигиены и контрацепции, наполнитель для лотков котов и т.д.), происходят частые засоры канализации. Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург».
Также в объявлении указано, что если подобное повторится еще раз, то всем им отключат воду. Женщина отметила, что управляющей компанией дома является «РЭМП ж/д района». Такое заявление с их стороны она назвала юридически опасным.
Напомним, ранее активистка из Первоуральска пришла в «Водоканал» с жалобой на затопление подвала и облила стол и компьютер работницы фекалиями. Ведро с зловониями у нее было при себе для доказательства имеющегося затопления. Женщина была недовольна медленной работой сотрудников организации по устранению этой проблемы.