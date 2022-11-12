За презервативы и тряпки в унитазах УК в Екатеринбурге угрожает отключением ресурсов

Напомним, ранее активистка из Первоуральска пришла в «Водоканал» с жалобой на затопление подвала и облила стол и компьютер работницы фекалиями. Ведро с зловониями у нее было при себе для доказательства имеющегося затопления. Женщина была недовольна медленной работой сотрудников организации по устранению этой проблемы.