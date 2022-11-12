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Жители Ревды чуть не утонули при спасении подростков из водоема

Сегодня, 09:14
Фото: 1MI

В Ревде под лед провалились два подростка и два спасающих их жителя

Школьники из Ревды гуляли по тонкому льду водоема и провалились под воду. Спасающие их местные жители чуть не утонули сами.

В Ревде из четырех человек, упавших в водоем, обратно самостоятельно выбрался только один, остальным потребовалась помощь, сообщает Е1.

Известно, что два ученика школы вышли на тонкий лед водоема. Он треснул, и ребята упали в воду. Все это видели местные жители, которые бросились им на помощь. При это один мальчик смог сам выбраться на сушу, а остальные остались в воде.

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На место также приезжали пять спасателей, которые решили вытаскивать людей из водоема при помощи пожарной лестницы. Спасательная операция заняла 5 минут. Пострадавших отвезли на «скорой» в больницу.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Лед#Подростки#Прогулка
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